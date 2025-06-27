自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

僑生脊椎蜈蚣纏身18年 術後長高9公分

2025/06/27 05:30
僑生脊椎蜈蚣纏身18年 術後長高9公分

▲黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，呈現S型，胸椎側彎達90度(圖左)，接受機械手臂輔助矯正手術，將脊椎拉直(圖右)。 （記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

僑生脊椎蜈蚣纏身18年 術後長高9公分

▲潘建州醫師指黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，呈現S型，胸椎側彎達90度，壓迫心肺，造成呼吸喘、無法躺平。（記者蔡淑媛攝）

來自印尼的黃姓女大生罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，胸椎側彎角度達90度，壓迫心臟、肺臟，造成呼吸喘、無法躺平且常疼痛，電腦斷層影像如同有1隻蜈蚣盤據在背部。3年前接受台中榮總機械手臂輔助脊椎融合手術，在13個椎節植入骨釘矯正，身高從原本的155公分變成164公分，讓她可以挺直腰背，正常生活、好好運動，還能從事立槳運動。

中榮脊椎矯正手術 重獲新生

台中榮總副院長李政鴻指出，脊椎變形分為側彎與駝背，其中脊椎側彎是青少年最大的問題，造成生長遲滯、外觀變形、影響社交。青少年發生率為5%，側彎超過40度建議手術治療。

中榮脊椎外科主任潘建洲指出，青少年非特異性脊椎側彎發生原因不明，每個椎體結構沒有問題，但排列嚴重彎曲，如果不處理，會持續脊椎側彎，最後坐輪椅、臥床。黃姓女大生的側彎角度達90度，每節脊椎內部與周圍都有脊髓神經與大血管通過，胸椎旁更有心臟、肺臟，脊椎植釘一旦偏移，可能造成脊椎骨折、神經損傷，嚴重者恐癱瘓或危及生命。

潘建洲說，傳統做脊椎矯正手術是醫師憑經驗徒手將骨釘植入脊椎，風險較高，因此建議她透過自費的雷納生機械手臂輔助治療。術前先進行斷層掃描檢查、拍攝X光片，精準計算植釘路徑及位置後，在黃生的胸椎第3節到腰椎第3節，共13個椎體，植入26顆骨釘，將脊椎矯正至20度以內，術後立刻長高9公分，隔天能下床走路。

李政鴻建議，民眾可以讓孩子往前彎腰，再從臀部看孩子背部，如果一高一低，應就醫檢查是否有脊椎側彎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中