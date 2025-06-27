僑生脊椎蜈蚣纏身18年 術後長高9公分

▲黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，呈現S型，胸椎側彎達90度(圖左)，接受機械手臂輔助矯正手術，將脊椎拉直(圖右)。 （記者蔡淑媛翻攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲潘建州醫師指黃同學罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，呈現S型，胸椎側彎達90度，壓迫心肺，造成呼吸喘、無法躺平。（記者蔡淑媛攝）

來自印尼的黃姓女大生罹患「青少年非特異性脊椎側彎」，胸椎側彎角度達90度，壓迫心臟、肺臟，造成呼吸喘、無法躺平且常疼痛，電腦斷層影像如同有1隻蜈蚣盤據在背部。3年前接受台中榮總機械手臂輔助脊椎融合手術，在13個椎節植入骨釘矯正，身高從原本的155公分變成164公分，讓她可以挺直腰背，正常生活、好好運動，還能從事立槳運動。

中榮脊椎矯正手術 重獲新生

台中榮總副院長李政鴻指出，脊椎變形分為側彎與駝背，其中脊椎側彎是青少年最大的問題，造成生長遲滯、外觀變形、影響社交。青少年發生率為5%，側彎超過40度建議手術治療。

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中榮脊椎外科主任潘建洲指出，青少年非特異性脊椎側彎發生原因不明，每個椎體結構沒有問題，但排列嚴重彎曲，如果不處理，會持續脊椎側彎，最後坐輪椅、臥床。黃姓女大生的側彎角度達90度，每節脊椎內部與周圍都有脊髓神經與大血管通過，胸椎旁更有心臟、肺臟，脊椎植釘一旦偏移，可能造成脊椎骨折、神經損傷，嚴重者恐癱瘓或危及生命。

潘建洲說，傳統做脊椎矯正手術是醫師憑經驗徒手將骨釘植入脊椎，風險較高，因此建議她透過自費的雷納生機械手臂輔助治療。術前先進行斷層掃描檢查、拍攝X光片，精準計算植釘路徑及位置後，在黃生的胸椎第3節到腰椎第3節，共13個椎體，植入26顆骨釘，將脊椎矯正至20度以內，術後立刻長高9公分，隔天能下床走路。

李政鴻建議，民眾可以讓孩子往前彎腰，再從臀部看孩子背部，如果一高一低，應就醫檢查是否有脊椎側彎。

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