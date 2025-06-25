置換膝關節復健 「外骨骼機器人」縮短療程

▲周立偉醫師（右）表示，透過新型外骨骼機器人協助，患者可以增強肌力，減少照護人力負擔。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

72歲張姓婦人因左膝關節長期磨損疼痛，日前鼓起勇氣置換人工關節，術後擔心年紀大造成復健進度不如預期影響行走，醫療團隊評估後，建議接受自費的新型外骨骼機器人輔助，不僅可完全客製化設定，還可模擬如健身房重訓般的「阻力」加強肌力，讓她1個月後成功完成萬步健行目標。

1個月後 完成萬步健行活動

亞洲大學附屬醫院副院長、復健部主治醫師周立偉表示，「外骨骼機器人」就像是「會動腦的復健輔具」，協助高齡與術後患者進行關節活動與肌力訓練，符合精準、安全、智慧3個目標，以張姓婦人為例，術後原本膝蓋彎曲角度僅109度，經過每週3次、每次半小時，總共12次的治療後，彎曲角度提升至130度，膝蓋有力且穩定，日常行動大幅改善，甚至輕鬆完成溪頭步道逾1萬步的健行活動。

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周立偉強調，傳統復健在高齡病人身上易受限於體力與關節負荷，外骨骼機器人則能百分百依據患者的肌力與關節活動度調整支撐與阻力，導入感測與數據紀錄技術，具有主動驅動輔助、肌力與角度訓練等功能，使療程更具科學依據與治療效率。

對高齡者友善 減少照護人力

他表示，外骨骼機器人是專為骨科術後、退化性關節炎、肌少症及神經損傷患者所設計的智能訓練設備，患者可在安全監控下進行重複性訓練，減少照護人力負擔，同時提升復健成效，對於高齡者十分友善，也有助提升病患的生活品質與自立能力，邁向全人整合式復健照護新里程。

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