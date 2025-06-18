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3招選「植物肉」 不踩健康地雷

2025/06/18 05:30
3招選「植物肉」 不踩健康地雷

▲留意產品標示，選購低鈉、低油、天然色素的產品，以免造成身體負擔。（照片提供／翁詩雲）

文／翁詩雲

隨著健康與環保意識抬頭，越來越多商家陸續推出植物肉產品，從漢堡、香腸到餃子餡料，種類多元、口感逼真，幾乎可媲美傳統肉品，提供蔬食族群的新選擇。

所謂「植物肉」，簡單來說就是以植物性蛋白為基底，再經過一系列加工製程，製作出外觀與口感類似肉品的產品。常見原料包括：大豆蛋白、豌豆蛋白，為了增添風味與口感，也會加入植物油脂（例如：椰子油、棕櫚油、菜籽油），以及碳水化合物（如馬鈴薯澱粉、小麥粉等）。

部分產品為了模擬「肉變色」的效果，會添加天然色素（如甜菜汁），或使用經基因工程製成的豆血紅蛋白，使其在加熱後，呈現與牛排類似的紅潤外觀。此外，許多品牌也會在產品中額外補充維生素B12、鐵、鋅等營養素，幫助素食者補足容易攝取不足的營養。

植物肉是用植物性蛋白仿照肉品的肌肉纖維製成，幾乎為全素食來源，有助防範三高、心血管疾病，對有心血管疾病風險的族群是一項替代選擇；且不需飼養牲畜，碳排放較低，更貼近環保永續理念，符合當前全球蔬食趨勢。

不過，植物肉並非「零風險」的健康選擇，為了追求肉感與風味，許多產品會額外添加大量油脂與調味料，導致鈉、油脂偏高，長期攝取恐不利三高、心血管疾病的控制，反成為一種不健康的素食飲食方式。

◎3招聰明選植物肉

●看營養標示：選購時，應詳細查看營養標示，留意每份含鈉量、飽和脂肪及熱量，盡量選擇低鈉、低油的產品。

●避免再加重調味：由於植物肉多經預先調味，加工時已含鹽分，烹調時應先試味，避免再額外添加鹽巴或醬料，以免造成身體負擔。

●選擇天然成分：儘量挑選使用天然色素（如甜菜根、紅麴）及天然調味的產品，避免攝取過多人工添加物。

（作者為台南市立醫院營養師）

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