配戴助聽器 勿放任不管 當心聽力「不進反退」

▲聽力師與長輩說明助聽器的保養方式；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王亦群）。

文／王亦群

▲助聽器也需要保養且定期回診檢查聽力，才能確保聽得清楚；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／shutterstock）

83歲張伯伯5年前開始配戴助聽器，卻從未回診檢查聽力，也沒有保養助聽器，洗完澡經常把助聽器留在浴室，導致助聽器嚴重受潮。最近家人發現張伯伯的聽力狀況越來越差，帶他回診檢查，才發現原來錯誤的使用習慣，使得助聽器沒有發揮原本效益，造成張伯伯出現「戴助聽器聽力反而變差」的錯覺。

許多配戴助聽器的長輩，經常有1個美麗的誤會，誤以為只要戴上助聽器，聽力問題就迎刃而解。這種「一勞永逸」的想法，卻可能使聽力狀況不知不覺走下坡，甚至比還沒配戴助聽器時更糟。

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聽力有損失須調整設定

其實聽力損失是1個動態的過程，會受到年齡、疾病、噪音等因素影響而持續變化。有些長輩的聽力損失可能因上述因素，使得聽力損失逐漸加重，而助聽器卻停留在原有的設定。若助聽器無法有效對應長輩當下的聽力狀況，容易讓人產生「配戴也沒幫助」的感受，進而減少使用，甚至棄置。長期缺乏足夠聽覺刺激，反而可能加速聽力退化。

此外，助聽器是精密的電子產品，長期暴露在濕氣、耳垢、灰塵等環境中，容易造成線路損壞、麥克風堵塞、喇叭或放大器故障等問題。

臨床上也經常觀察到，部分長輩因視力減退或手部動作不便，較難自行進行助聽器的日常清潔與乾燥保養，進而影響助聽器的效能。當助聽器功能不彰時，其提供的聲音品質就會下降，久而久之大腦的處理能力也會退化，形成惡性循環。

定期清潔、保養防故障

為了避免上述問題，長輩應該建立正確的聽力保健觀念，建議每年至少進行1次聽力檢查，才能及早發現聽力變化，及時調整助聽器設定，確保助聽器使用符合聽力需求。

助聽器務必每日清潔，使用專用刷具和清潔布，清除耳垢和灰塵，若使用耳內型助聽器，應特別注意出聲孔的清潔。

即使配戴助聽器的過程都沒問題，也應該定期回選配的地點，請專業聽力師檢查助聽器效能，並進行精細調校。聽力師會根據最新的聽力狀況，和長輩的實際需求，調整助聽器的音量、頻率響應、降噪功能等，確保助聽器發揮最佳效果。

配戴助聽器是改善聽力的有效方式，但仍需搭配定期檢查聽力和保養助聽器，才能有效延緩聽力退化，並提升生活品質，在溝通無礙的環境中，享受更豐富的晚年生活。

（作者為承輝聽語中心聽力師）

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