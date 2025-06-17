天氣多變皮膚紅疹搔癢 中醫調理加超慢跑改善

▲透過超慢跑等規律運動，可促進血液循環，再配合中醫調理，能改善多種慢性不適。（台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲平常可按壓合谷、養老等穴位，有助於體質調整。（台南市立醫院提供）

近日天氣多變，皮膚過敏、搔癢等問題頻傳。1名67歲黃先生長期飽受反覆性紅疹與搔癢困擾，經西醫治療雖能暫時緩解，卻屢次復發，影響睡眠與生活品質。黃先生轉而求助中醫調理，經過約2個月治療，症狀明顯改善，皮膚搔癢與紅疹問題明顯減輕。

黃先生表示，皮膚常無預警出現紅腫、膨疹、類似蚊子叮咬後的反應，並伴隨劇烈搔癢，特別在夜晚或情緒緊張時加劇，除了手腳與臀部乾癢外，皮膚甚至有血絲與脫屑情形，服用抗組織胺藥物雖有短暫緩解，但停藥即復發，讓他苦不堪言。

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連飛蚊症、眼睛疲勞都改善

台南市立醫院中醫師陳奕任指出，黃先生同時有腰痠、鼻過敏、眼睛吹風易流淚、腸胃脹氣、睡眠不佳等症狀。整體判斷為腎虛夾肝鬱與脾虛之體質，治療上採用柴胡劑搭配濟生腎氣丸做調理，並配合生活作息與日常衛教改善體質。

陳奕任建議黃先生配合中醫治療，並進行和緩運動，例如每天2次原地超慢跑20至30分鐘，還有加強保濕、規律作息、出門戴口罩等生活調整。飲食方面，多攝取枸杞、菊花、桑椹、胡蘿蔔、綠花椰菜、菠菜、南瓜、木瓜等有助養肝護眼的食材。並透過按摩足三里、合谷、風池、養老、曲池、三陰交等穴位進行日常保養，有助於體質調整。

黃先生說，在持續運動與服藥治療後，皮膚過敏明顯改善，連原本的飛蚊症與眼睛吹風流淚的問題也獲得緩解，體力亦明顯提升。

陳奕任強調，規律運動可促進全身與眼周血液循環，緩解眼睛疲勞；若能配合中醫調理，更能產生相輔相成的效果，改善多種慢性不適，提高整體生活品質。

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