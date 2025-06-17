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阿茲海默症新藥上市 非適用所有失智症

2025/06/17 05:30
阿茲海默症新藥上市 非適用所有失智症

▲新上市的治療阿茲海默症新藥採靜脈注射方式給藥，可延緩阿茲海默症患者的退化速度；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

2款號稱能夠清除腦內類澱粉蛋白的新藥悄然上市，在快速通過食藥署的審核後，今年將可以在台灣的病人身上使用。

80歲的梁先生患有失智症多年，梁太太看到新聞報導後，很興奮地跟我說：「照顧了這麼多年，終於等到了這天，好期待這樣的新藥能夠解決病人與照顧者的痛苦。」我告訴她：「我也和你一樣，很想看看新藥會怎麼樣清除掉類澱粉蛋白，不過有些新藥限制，我想您也需要一併知道。」

須先確認類澱粉蛋白斑塊

首先，要了解阿茲海默症的病理特徵是類澱粉蛋白，而特製的單株抗體（即新藥）能夠跟類澱粉蛋白形成的斑塊結合，藉由免疫反應將其毀滅。這是在腦組織的層次所見，但是臨床病人的變化又是另一件事。臨床試驗中的病人，確實比起對照組來說，退化得比較慢，但是這個所謂的「退化得比較慢」在單一的病人身上所觀察到的，仍然是「退步」，而非「進步」，也並非停止退化。如果沒有清楚地明白這層意義，那麼很可能會大失所望。

腦血管病變患者無法施打

第2點要了解的是，這2類新藥是針對阿茲海默症所設計，並不是所有類型的失智症，因此在用藥之前，必須另外自費掃描類澱粉蛋白正子造影，確認斑塊的形成。如果是腦血管型的失智症、額顳葉型失智症或是路易氏體的失智症，就不能使用這類新藥治療。

第3點是新藥並非零風險。由於啟動的免疫反應可能會造成劇烈的細胞破壞，甚至出血，所以對於原本就有腦血管病變、或是基因上高風險的阿茲海默症病人，這類藥物的壞處甚至多於好處，有可能被排除在外，無法施打。

梁太太說：「原來不只是藥費100萬，前前後後還有好多要注意的！」我告訴她：「不只如此，美國醫學中心已經累積了2年的治療經驗發現，不少治療後的病患腦部影像追蹤，看得到單株抗體銷毀類澱粉蛋白之後的坑坑洞洞，而且這些病理蛋白竟然會繼續生成，打完第1輪100萬後，也許還要繼續追加呢！」

國內已經有醫學中心熱切地準備為病人開始進行治療，我們期待能看到治療過程的順利之外，也明白新藥初上市時，必然會有不盡如人意之處，醫病雙方都得戒慎恐懼。期待之餘，我們應該要正確認識新藥的適用性與限制，才能減少因過度期待而受傷害。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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