美知名糖果疑含致癌物 食藥署：近3年未輸入

▲FSA近日發布知名糖果品牌「Jolly Rancher」的食品警訊。（擷取自FSA網站）

記者林惠琴／台北報導

英國食品標準局（FSA）近日發布食品警訊指出，美國好時公司（The Hershey Company）生產的知名糖果品牌「Jolly Rancher」，部分產品含有可能增加癌症風險的成分，呼籲消費者立即停止購買與食用。我國食藥署昨表示，近3年查無相關糖果輸入查驗紀錄，若網路平台及市場上有販售恐涉違法，最高可開罰300萬元。

Jolly Rancher產品不符英國檢驗規定

根據外電報導，FSA指出，受影響產品包含Jolly Rancher Hard Candy、Jolly Rancher’Misfits’ Gummies、Jolly Rancher Fruity 2 in 1、Jolly Rancher Berry Gummies，檢出「礦物油芳香族碳氫化合物（MOAH）」與「礦物油飽和碳氫化合物（MOSH）」不符英國規定，其中MOAH被認為是基因毒性致癌物。

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我國食藥署副署長林金富表示，經由食藥署邊境查驗自動化資訊管理系統（IFI）查詢「Jolly Rancher」或「Hershey」，從2022年6月16日至今年6月15日查無相關糖果申請輸入查驗紀錄。

林金富指出，MOAH、MOSH可透過不同方式進入食物，像是包裝生產或食品加工過程中的添加劑，或是來自環境污染、農業機械、不當運輸或加工方法及食物鏈累積等。

違法販售最重罰300萬

目前一些網路平台仍可查到Jolly Rancher銷售資訊，林金富提醒，食品應依法申請並完成輸入查驗後，始可於國內販售，規避輸入查驗者，可依違反食安法處3萬至300萬元罰鍰。

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