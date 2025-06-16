小朋友頭部外傷 宜就醫評估是否CT檢查

▲若孩子有意識改變如昏迷，嗜睡或反覆性嘔吐等現象，醫師會傾向安排電腦斷層檢查。（照片提供／王浩洸）

文／王浩洸

▲電腦斷層固然能提供即時且清楚的影像，但也會帶來一定的輻射風險，尤其兒童對輻射的敏感度較高，因此綜合判斷很重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

小朋友發生頭部外傷時，是否需要接受電腦斷層（CT）檢查，是家長常見的疑問。其實，大多數頭部外傷為輕微撞擊，並不一定需要影像檢查。醫師會根據受傷的方式、症狀表現以及理學檢查的結果來進行綜合判斷。

意識改變、嘔吐可能是顱內傷害

舉例來說，若孩子有意識改變（如昏迷或嗜睡）、頭部外觀異常（如凹陷、撕裂傷或出血）、癲癇發作、神經學異常（如瞳孔改變或肢體無力），或反覆性嘔吐等現象，這些都可能是顱內傷害的徵兆，醫師會傾向安排CT檢查，以排除腦出血或顱骨骨折等嚴重病變。

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在不同年齡層的孩子身上，臨床觀察的重點也略有不同。以2歲以下嬰幼兒來說，前囟門膨出、非額部的大型頭皮血腫（超過5公分），或無法安撫的哭鬧與行為改變，可能是顱內壓升高的表現。

而對於2歲以上的兒童，持續性或加劇的頭痛、意識混亂、反應遲鈍，都是值得警覺的症狀。此外，若孩子經歷的是高速撞擊、從高處墜落、車禍翻滾等高風險傷害機轉，或醫師懷疑是虐待事件所致的非意外性創傷，也會建議進一步檢查。

幼童最好避免不必要的輻射暴露

然而，許多情況下並不需要安排CT檢查。若孩子只是輕微碰撞，意識清楚、活動力正常，且無神經學症狀，也未出現上述任何高風險表現，大多數可採取觀察的方式處理。此外，若僅有短暫意識喪失（小於1分鐘）且完全恢復正常，或者是單純頭皮瘀青、血腫，但孩子仍活潑如常，醫師通常會選擇在急診室動態觀察數小時，再依病況變化決定是否進一步檢查，避免不必要的輻射暴露。

電腦斷層固然能提供即時且清楚的影像，但也會帶來一定的輻射風險，尤其兒童對輻射的敏感度較高。因此，醫師會審慎評估每一個個案的狀況，與家屬溝通利弊後再做決策。家長的角色是觀察並準確提供受傷經過與症狀細節，讓醫師能夠做出最合適的判斷。

家長勿自行決定是否嚴重

最重要的是，遇到孩子頭部外傷時，應立即就醫評估，切勿自行決定是否嚴重，也不要延誤就診時機。

（作者為義守大學神經外科教授、義大醫院外科部長）

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