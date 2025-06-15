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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

腳跟皮膚黑一塊 皮下血腫險當惡性腫瘤

2025/06/15 05:30

▲病人右腳跟的黑色病灶經刮除後，證實為皮下血腫。（照片提供／江紀萱）

▲病人右腳跟的黑色病灶經刮除後，證實為皮下血腫。（照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

「江醫師，我的右腳跟怪怪的，骨科醫師請我來看看是不是惡性的。」20幾歲的黃小姐（化名）走進診間抬起右腳，只見她的腳跟處有一塊色素極深的黑色斑塊。

患者自述前幾天車禍右腳扭傷至骨科就診，骨科醫師擔心可能有惡性的變化，轉診至皮膚科進一步檢查。

幾天內就形成 應是撞擊後引起

觀察她的右腳跟病灶，發現斑塊界線相當分明，顏色十分平均，仔細看發現周圍有大片瘀青，且依照病史分析，此色素出現才幾天時間，不太可能是惡性腫瘤，應是撞擊後引起的皮下血腫。

再使用刀片削除表面的角質層後，色素隨之消失，可以看到下方還有些許未乾的出血，病人也鬆了一大口氣。

手掌與腳掌的角質層比較厚，常見撞擊數天後有黑色斑塊形成，因色素顏色太深、太黑往往令人擔心是否有病變。其實這是皮下出血，血小板凝血後，血塊因為缺氧而顏色變黑。一般在皮膚上的瘀青，初期血塊缺氧還不嚴重時，會呈現紅色或紫色。隨著時間，會慢慢變成深咖啡色，快好時會變成淡咖啡色或綠黃色。而角質層厚的地方（如手掌腳掌），血塊容易卡在角質層中代謝不掉，就呈現怵目驚心像黑色素細胞癌一樣的病灶。

◎瘀血的治療方式分為急性期與亞急性期

●急性期48小時內可先冰敷，幫助血管收縮、減少出血、防止腫脹疼痛。

●亞急性期48小時後，若瘀青的部位沒有紅腫熱痛等發炎症狀，就可以溫敷幫助代謝掉皮下的瘀血。

手腳掌上的皮下血腫若還沒完全凝固，可以至皮膚科用切開引流的方式擠掉；若已事發多日血塊凝固了，就可以將老廢角質層削去，讓下方新生的皮膚慢慢癒合。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

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