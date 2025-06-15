視網膜剝離術後 做到4件事再上路

▲民眾動完眼科手術可能會出現模糊、水波感或深度感不夠穩定，建議不宜立即開車；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／林純如）

文／林純如

30多歲王老師近視800多度，因工作忙碌，忽略高度近視至少必須1年定期檢查的重要性，直到最近準備教材時常看到黑影，就醫檢查才發現竟是視網膜剝離，經接受玻璃體切除手術治療後，她心急想要盡快開車上班，但這類手術恢復期往往較長，建議務必符合定期回診、雙眼視覺協調、短距離駕駛穩定，以及視力恢復正常後才可安心上路。

高度近視須至少每年定期檢查1次

水晶體摘除手術與玻璃體切除手術兩者不同，水晶體摘除手術是因水晶體混濁，導致嚴重白內障，可以置換人工水晶體；玻璃體切除手術則是因高度近視、糖尿病或眼球退化等原因，出現裂孔性視網膜剝離或玻璃體出血，須透過玻璃體切除手術，搶救視力。

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▲醫師提醒民眾，務必就醫確認視力狀況才可安心開車上路；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林純如）

玻璃體切除不同水晶體摘除 恢復期較長

這類手術恢復期會比白內障手術來得長，一般會建議至少休息2-4週，之後視個人恢復情況評估是否恢復開車，前提是不再感到視線模糊或不適、視力已恢復清晰，而且雙眼視覺協調正常為前提。

如果術中有使用氣體填充眼球內部，則在氣體吸收完前也不建議開車，吸收時間因人而異，大約是2-8週不等，在此期間，視力可能會像水中看東西一樣模糊，特別是在視線下方。

▲視網膜剝離手術前後對照圖。（照片提供／林純如）

術後滿月還有氣泡感 代表還沒完全吸收

即使已經手術後1個月，但若還有氣泡感，代表眼內氣體還沒完全吸收，即便另一眼視力良好，建議先不要開車，因為有氣泡就等同視野受影響，這種「水波感」會干擾判斷距離或快速反應，尤其變換車道、過十字路口或夜間行駛時更明顯。

如果另一隻眼睛原本視力正常，或者是單眼手術後恢復良好，但雙眼尚未完全協調，就會導致深度感不夠穩定，看東西的立體感、距離感也不準確，例如無法正確判斷煞車距離、與前車間距等，很容易發生交通意外事故，產生法律責任與保險糾紛等問題。術後初期如果真的需要外出，請搭乘大眾交通工具或請人協助開車。

在玻璃體切除手術後，務必謹記4件事

●需定期回診：等醫師告知氣泡完全吸收，視網膜完全貼合且視力穩定。

●測試雙眼協調：看東西不會晃之後，在家試著用雙眼看近、看遠，是否會感到頭暈、模糊或重影。

●等到完全沒有氣泡感：等視線清楚時再由親友陪同短距離練習開車，建議以白天、安全車速及熟悉路線為優先。

●開車上路前，請先確認視力是否符合《道路交通安全規則》標準：可諮詢眼科醫師的專業建議，或前往合格的體檢機構進行視力及視野測試，以確保行車安全。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師）

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