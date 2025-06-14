大叔骨痠「虛累累」 竟是維他命D缺乏惹禍

▲上班族關節疼痛原因多，應就醫查明病因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／王子源）

文／王子源

55歲陳經理日前因全身多處骨頭痠痛及疲倦無力頻頻就醫，但始終找不到病因，經轉診到新陳代謝科門診，抽血檢查發現他的「25-OH vitamin D3」（簡稱25-OH D3）僅11ng/mL（正常〉30），診斷為嚴重維他命D缺乏，經補充非活性維他命D，1個月後，骨頭疼痛消失、精神體力變好。

患者自述整天都坐辦公室，下班後會踩跑步機運動，但近2個月來，下背部、髖部、骨盆多處骨頭痠痛，本以為是跑步造成，休息2星期後骨頭疼痛仍未改善，且疲倦無力，經諮詢診所醫師，建議看免疫風濕科確認是否為僵直性脊椎炎。

請繼續往下閱讀...

然而免疫風濕科醫師診治後，確認非僵直性脊椎炎；改看骨科，X光檢查確認骨頭沒有問題，他還自費安排癌症正子造影檢查，結果也很正常。最後他改看新陳代謝科，透過問診後發現，他除了白天開車上班，假日也大都在家中休息，幾乎很少曬到太陽，懷疑是維他命D缺乏症所致，於是安排抽血檢查，果然發現「25-OH D3」數值嚴重偏低，且鈣離子8.9mg/dL也接近臨界值（正常8.5-10.5），於是開立非活性維他命藥物，經補充1個月後，患者骨頭不再痠痛，也不會整天「虛累累」。

日曬不足 台灣成年人近7成維他命D不足

一般而言，輕微維他命D缺乏不會有任何不適症狀，但無症狀不等於沒有風險，長期缺乏會導致骨質疏鬆。此外，糖尿病、高血壓、心血管疾病及癌症風險也會上升，臨床上若懷疑維他命D缺乏，需檢驗血中25-OH D3的濃度，根據研究，台灣成年人維他命D不足（〈30 ng/mL）比率極高約達60-70%，主要原因正是日曬不足。

台灣地處亞熱帶，但都市化生活使得多數人每日日曬時間往往少於10分鐘，其次是飲食中攝取含維生素D食物不足，又以素食者風險更高，因為植物性食物幾乎不含維他命D。以陳經理為例，他整天都在辦公室上班，很少曬到太陽，進而導致維他命D不足，出現了骨頭痠痛及疲倦無力症狀。

提醒民眾，健康檢查時不妨加驗25-OH D3，可早期診斷出維他命D缺乏而加以治療，如有不明原因的疲倦無力及下半身骨頭痠痛，也可掛新陳代謝科門診。

需注意的是，治療時須服用「非活性」維生素D，不可服用活性的維生素D，以免造成高血鈣、高血磷、高尿鈣及腎功能惡化等併發症，至於服用劑量及時間，建議於門診諮詢專科醫師會比較正確安全。

（作者為亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師、中國附醫內分泌科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法