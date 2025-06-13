A型主動脈剝離 近百歲翁手術成功

▲北醫附醫準備蛋糕祝福蔡爺爺（中間前方男性）健康長壽「呷百二」。 （北醫附醫提供）

記者林惠琴／台北報導

▲蔡爺爺歷經主動脈剝離手術後，住院期間努力復健。（家屬提供）

年齡近百歲的蔡爺爺，幾十年來每天爬桃園虎頭山，生活作息規律，體能維持良好，但今年4月在家中突發心跳與呼吸停止，送醫被診斷為急性主動脈剝離。台北醫學大學附設醫院團隊運用血管吻合技術降低術中出血風險，歷經8小時奮戰完成手術，創下全台A型主動脈剝離手術最年長成功案例。

北醫附醫創全台最年長案例

主動脈剝離依發生部位分為A、B兩型，A型主要在升主動脈，靠近心臟，容易引發心包填塞、器官缺血甚至心臟驟停，B型則相對局限於降主動脈。

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北醫附醫心血管中心主任許傳智表示，主動脈剝離是極具致命風險的心血管急症，當中層剝離，血流會衝入血管壁層間，形成真假腔結構，未即時處置恐危及生命。

許傳智指出，民國15年出生的蔡爺爺，病發時心跳、血壓皆偏低，並出現主動脈剝離引發的心包填塞併發症，血液流入心包腔造成壓迫，若不及時手術，恐於48小時內有生命危險。然而，主動脈剝離手術風險極高，術中還可能發生腦中風等併發症，加上病人已超過傳統手術風險評估上限95歲，難度更升高。

經過討論後，採雙主治醫師制度，由許傳智與心臟血管外科主任蕭鎮源聯手執刀，最終順利完成手術。蔡爺爺術後恢復良好，並積極參與復健，住院約1個月後出院，他的女兒感謝醫療團隊，並期盼父親健康「呷百二」。

蕭鎮源提醒，主動脈剝離常見於長期高血壓控制不良、家族病史、動脈瘤體質、患結締組織疾病、65歲以上等，最典型症狀為突如其來、撕裂感的劇烈胸痛或背痛，也可能出現呼吸困難、冒冷汗、意識混亂或單側肢體無力等類中風症狀，若有類似情形應儘速就醫，把握黃金搶救時間。

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