4歲童頭痛昏迷 腦動靜脈畸形切除手術搶命

▲崔源生醫師為劉小妹與黃小弟進行精準腦動靜脈畸形切除手術，成功拆彈。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲醫師透過新式經靜脈血管造影術，結合AR擴增實境導航，切除腦動靜脈畸形。（記者蔡淑媛翻攝）

4歲的黃小弟去年8月突然大聲哭喊頭痛，大約過了15分鐘後就陷入昏迷，緊急送醫發現是腦動靜脈畸形破裂出血，手術取出頭蓋骨降腦壓，仍昏迷9天，被轉送到台中榮總接受腦動靜脈畸形切除手術，並透過新式經靜脈血管造影術結合AR導航輔助，精準拆彈，術後隔天清醒，1週後出院。昨天黃小弟與另1名手術康復的劉小妹返院感謝醫療團隊。

▲腦動靜脈畸形平常無症狀、難以察覺，直到突發性的癲癇、劇烈頭痛，甚至破裂出血就醫才發現。 （記者蔡淑媛攝）

台中榮總團隊成功拆彈

台中榮總神經醫學中心介入性腦血管外科主任崔源生指出，顱內動靜脈畸形是腦動脈與靜脈直接連接，缺少微血管當緩衝，形成一團血管糾結，造成血壓直接衝擊血管，是先天疾病，與家族遺傳、胚胎基因特異有關。患者平常無症狀、難察覺，直到突發性的癲癇、劇烈頭痛，甚至破裂出血就醫才發現。

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崔源生表示，顱內動靜脈畸形如同不定時炸彈，發生率約0.14%，全台約3.2萬人有疾病風險，一旦腦血管破裂出血，致死率約20%，幸運存活也有30%至50%有神經功能障礙等殘疾。

崔源生表示，切除顱內動靜脈畸形就像拆彈，手術難度高，而「經靜脈血管造影術」可在術中取得病灶血管影像資訊，再配合AR擴增實境導航技術，可精準定位，減少失血，即使位於腦部深處的病灶，也能在不損傷周圍組織情況下安全切除。

黃小弟因腦動靜脈畸形破裂出血，出現敗血性休克，轉送至中榮時，被發現出血量大，如不積極治療可能再次破裂，或出血腦梗塞，因此院方以新式技術輔助切除，救命成功，術後順利恢復；另1名9歲劉小妹則是去年突然癲癇發作並失去意識，確診為顱內左額葉腦動靜脈畸形，手術後康復。

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