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意識混亂走路不穩 竟是「韋尼克腦病變」
記者陳鳳麗／南投報導
南投縣1名年約50歲的男子，突然胡言亂語、意識混亂，走路不穩，衛福部南投醫院經檢查發現他罹患缺乏維生素B1所引起的腦病變「韋尼克—高沙可夫症候群」，後來住院治療，給予高單位維生素B1注射，症狀獲得明顯改善。
南投醫院神經內科醫師鄭耕兆指出，該名男子長時間喝悶酒，喝酒時不吃東西，不久前突然時序空間混亂，情緒躁動，走路非常不穩，經檢查後，發現他罹患「韋尼克－高沙可夫症候群」。這是1種因缺乏維生素B1而產生的韋尼克腦病變，及高沙可夫症候群所組合成的神經系統病變腦病變。如果這名病患年紀再大一點，有時家屬會誤以為他罹患失智症。
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缺乏維生素B1引發
鄭耕兆表示，這名患者是因酗酒、營養不良，導致嚴重缺乏維生素B1，當時除步態不穩、意識障礙，而且記憶力下降、視力模糊，緊急住院後給予高單位維生素B1注射治療，住院2週後症狀明顯改善後才出院。
該院營養師黃淑敏則指出，維生素B1屬於水溶性維生素，人體無法自行合成，必須由食物補充。目前已經有許多研究證實維生素B1對於人體神經傳導具有生理功能，若長期缺乏會影響神經肌肉系統功能失常，例如肌肉無力、周邊神經麻痺等症狀。特別是酗酒者，因為過量飲用酒精而影響維生素B1的攝取、代謝與增加流失率。
黃淑敏說，除非嚴重缺乏維生素B1，才需要高單位注射等補充治療，一般人只要注意營養均衡即可。而維生素B1可從飲食中攝食，其中以小麥胚芽與瘦肉為最豐富的來源；其他像全麥麵包、黃豆、芝麻等，都是維生素B1的良好來源。
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