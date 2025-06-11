醫推「生活導師」 拉拔「神經多樣性」孩童

▲神經多樣性孩童的心理問題，需要正視；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

台灣青少年心理健康拉警報，醫界指出，國內每年新增約3000名自閉症、過動症、亞斯伯格症等神經多樣性兒童，但多數錯過早期治療黃金期，台大醫院調查也發現，8至15歲兒少中，每4人就有1人在半年內出現心理困擾，卻僅1成獲得醫療或心理諮商協助。

亞東紀念醫院神經醫學部主任甄瑞興指出，雖然健保有給付，兒少心理就醫率仍僅2.8%，往往需排隊數月，自費諮商每小時更高達2000元以上，對多數家庭是一大負擔。他強調「孩子只是慢一點、連結度低一點，真正的障礙是社會的污名化」。

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甄瑞興也是台灣青少年神經多樣性行動協會籌備召集人。他指出，歐美與日本早已將自閉、ADHD與情緒障礙視為「神經多樣性」，強調大腦發展的獨特性；但在台灣，許多家長仍擔心孩子就醫後被貼標籤，導致延誤協助。

甄瑞興說，目前神經多樣性兒少面臨三大困境，早期療育資源落差、社會污名壓力與諮商資源不足，儘管政府針對12歲以下發展遲緩兒童提供早療服務，但近8成過動症孩童仍未能及時確診。

協助建立人際互動、情緒管理能力

為彌補制度缺口，亞東醫院將攜手國教行動聯盟與台灣青少年神經多樣性行動協會，於6月21日舉辦「2025台灣青少年神經多樣性生活導師國際研討會」，首度引進美國與香港的「生活導師」制度，協助神經多樣性孩子建立生活規律、人際互動與情緒管理能力。

甄瑞興提醒，若未及早介入，神經多樣性孩子青春期後更易出現憂鬱、焦慮、拒學、自殘，甚至藥酒成癮與自殺，生活導師雖無法取代醫療，但能在第一線接住孩子和家庭，回應那些還沒說出口的求救訊號。

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