國內晚期肺癌治療新發現！ 「接續治療」活更久可達近5年

▲最新研究發現，EGFR基因突變的晚期肺癌病人，採標靶藥接續治療的整體存活期更長；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲黃俊耀醫師表示，臨床收治1名75歲晚期肺癌女性，經由接續治療已存活達75個月。（黃俊耀醫師提供）

國內肺癌以肺腺癌為大宗，EGFR基因突變達55%至60%，最新GIANT本土真實治療預後報告發現，先用第2代標靶藥再接第3代標靶藥，整體存活期可達55.2個月，較一開始就用第3代標靶藥更長。

台北慈濟醫院胸腔內科主治醫師黃俊耀表示，目前EGFR基因突變病人單純使用第3代標靶藥，整體存活期上看3年，但抗藥後產生的基因突變較雜亂，若未及時檢測恐錯失對症用藥契機。

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4道策略 第2代標靶藥打頭陣

黃俊耀指出，由長庚、台大、北榮等醫院針對1千多名晚期肺癌病人的最新研究發現，EGFR基因突變患者一線治療先用第2代標靶藥，整體存活期近40個月，當疾病惡化出現常見T790M突變，再接續第3代標靶藥，整體存活期近5年，研究收案有病人更長達12年；即便無T790M突變，接續化療仍可達近3年。日本研究亦發現，EGFR基因突變患者接續治療的整體存活期達66個月。

黃俊耀解釋，台灣病人約5到6成會產生T790M突變。臨床上曾遇過患者抗藥後，組織切片檢測未發現相關基因突變，但液態切片再次檢測找到突變，建議雙重確認以免錯過可用標靶藥機會。

黃俊耀表示，當二線治療也抗藥時，可檢測有無MET、RET、KRAS或BRAF等基因突變，都有對應標靶藥能接續使用，有機會活得比較久，未發現突變再走化療一途。

「就像大隊接力一樣，4個人比2個人跑更久！」黃俊耀指出，一線治療使用第3代標靶藥出現基因突變，接續治療十分受限，但一線採用第2代標靶藥，發生T790M突變可接第3代標靶藥，再發生抗藥可檢測有無其他基因突變，無適用標靶藥則接受化療、免疫治療等，共4道策略，可助延長存活期。

黃俊耀收治1名75歲晚期肺癌女性，2018年確診後，先用第2代標靶藥，產生T790M突變再用第3代標靶藥，現已存活達75個月。

不過，黃俊耀提醒，第2代標靶藥副作用較外顯，常見皮膚疹、甲溝炎、腹瀉、頭皮毛囊發炎、口腔黏膜炎，第3代標靶藥則通常僅感到皮膚乾燥、脫屑等，但有隱性副作用須注意，例如血小板不足易出血、心律變慢、肝功能異常、間質性肺炎，甚至是皮膚起水泡等史蒂芬強森症候群症狀。

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