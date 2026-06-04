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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

男子飽受耳鳴多年接受聽骨重建手術 重獲新「聲」！

2026/06/04 11:12

顳骨高解析度電腦斷層：（左）右耳聽小骨缺損（右）左耳正常聽小骨。（醫師王懋哲提供）

顳骨高解析度電腦斷層：（左）右耳聽小骨缺損（右）左耳正常聽小骨。（醫師王懋哲提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市立聯合醫院今（4）表示，一名男性因長年受中耳炎與耳鳴聲之苦，轉診至北市聯醫仁愛院區並進一步檢查，以手術重建「聽骨傳導鏈」後，右耳傳導性聽障也完全消失，聽力閾值已與左耳幾乎相同，糾纏病人多年的耳鳴聲更是完全消失，讓病人重獲清晰的「新聲」。

北市聯醫提到，有一名30多歲男性，幼兒時期曾飽受多次中耳炎之苦，並長期伴隨右側耳鳴。近2年發現耳鳴聲越來越大且右耳聽力有逐漸下降趨勢，嚴重影響日常生活，往住家附近醫院尋求協助，並於去年底轉診至北市聯醫仁愛院區耳鼻喉科院長王懋哲門診。

王懋哲透過耳鏡檢查後，發現病人右側耳膜異常，進一步聽力檢查，發現右耳「傳導性聽障」閾值高達58分貝，「氣骨導差」達30～55分貝。隨後利用顳骨高解析度電腦斷層顯示右耳聽骨鏈異常，隨即安排入院手術治療。

王懋哲表示，手術過程中，確認聽小骨缺損（砧骨長突及鐙骨上部結構）後，為了兼顧安全性與排斥反應，王懋哲以病人自身耳珠軟骨作為植體替代缺損的聽骨，成功重建聽骨傳導鏈，手術後，外觀僅有耳道內與耳屏上2公分小傷口。

王懋哲說，手術後經兩個月休養，待傷口癒合、耳道止血棉完全移除後，病人右耳聽力已與左耳無異，經聽力檢查，右耳傳導性聽障也完全消失，聽力閾值已與左耳幾乎相同，糾纏病人多年的耳鳴聲更是完全消失，讓病人重獲清晰的「新聲」。

王懋哲提醒，民眾若發現有耳鳴或聽力退化等困擾，建議盡早至耳鼻喉科進行專業檢查，由醫師評估不同的聽力障礙類型，並接受最適合的治療。

初診耳內視鏡：（左）右耳異常耳膜（右）左耳正常耳膜。（醫師王懋哲提供）

初診耳內視鏡：（左）右耳異常耳膜（右）左耳正常耳膜。（醫師王懋哲提供）

術後三個月耳內視鏡：右耳耳膜。（醫師王懋哲提供）

術後三個月耳內視鏡：右耳耳膜。（醫師王懋哲提供）

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