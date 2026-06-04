健檢好好看》醫：糞便潛血當首要防線 大腸癌篩檢更精準

放射腫瘤科醫師廖志穎表示，大腸癌有年輕化趨勢，現在國際指引普遍建議「一般風險的大眾，從45歲就要開始定期篩檢」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一聽到「大腸癌篩檢」，想得都是「一定要做大腸鏡嗎？聽說要喝瀉藥、檢查會痛？」、「還是做糞便潛血檢查就好了？但這樣真的夠精準嗎？」放射腫瘤科醫師廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」拆解這兩大護腸利器的「速度與深度」，還要用醫學數據（敏感度）告訴你為什麼它們是完美的「控球後衛與中鋒」。

什麼是敏感度（Sensitivity）？廖志穎表示，簡單地說就是「如果真的有病灶，這個檢查有多大機率能成功抓到它？」。比例越高，漏接的機會就越低！

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第一棒：糞便潛血檢查（FIT）。在家收集糞便檢體，輕鬆無痛。

原理：偵測肉眼看不到的微量血液（大腸瘜肉或腫瘤摩擦引起的出血）。

敏感度比例：對於「大腸癌」的敏感度約為 70% 至 80%（只要定期每年做，漏接機率會大幅降低）。對於「癌前瘜肉」（進階腺瘤）的敏感度則較低，約為20%至30%，因為瘜肉不一定天天在出血。

定位：適合大眾長期、定期追蹤的「第一道防線」。

第二棒：大腸鏡檢查。需要事前清腸（喝瀉藥），由醫生將內視鏡伸入大腸。

原理：用肉眼直接「地毯式搜索」整個大腸。

敏感度比例：對於「大腸癌與大顆瘜肉」的敏感度高達90%至95%以上。

優點：幾乎不漏接，最厲害的是，檢查時如果發現可能癌變的瘜肉，可以順便直接切除，等於兼具「診斷」與「治療」。

國際權威機構（如美國胃腸學會ACG、疾病管制局CDC）在近年做出了重要更新：

1. 年齡下修：過去建議50歲開始篩檢，但因為大腸癌有年輕化趨勢，現在國際指引普遍建議「一般風險的大眾，從45歲就要開始定期篩檢」！

2. 頻率大不同：這就跟敏感度有關了！糞便潛血檢查（FIT）單次敏感度不是百分之百，所以必須「每年（或每2年）固定做」，利用重複篩檢來彌補漏洞。大腸鏡檢查敏感度極高，若結果正常、無特殊風險，每10年做一次即可。

3. 重要觀念：國際醫學界強調，糞便篩檢如果呈現「陽性」，必須在2到3個月內進行大腸鏡確診，千萬不要因為害怕而逃避，錯過黃金治療期！

廖志穎提醒，一般風險（無症狀、無家族史）、45 歲以上可以先從每年定期的免費糞便篩檢開始，陽性再做大腸鏡。同時，如果你有大腸癌家族史、曾有腸胃道瘜肉，或是出現不明原因血便、體重減輕、排便習慣改變，別猶豫，請直接諮詢醫師安排大腸鏡檢查！

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