自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健檢好好看》醫：糞便潛血當首要防線 大腸癌篩檢更精準

2026/06/04 09:30

放射腫瘤科醫師廖志穎表示，大腸癌有年輕化趨勢，現在國際指引普遍建議「一般風險的大眾，從45歲就要開始定期篩檢」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（健康網製作；圖取自freepik）

放射腫瘤科醫師廖志穎表示，大腸癌有年輕化趨勢，現在國際指引普遍建議「一般風險的大眾，從45歲就要開始定期篩檢」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人一聽到「大腸癌篩檢」，想得都是「一定要做大腸鏡嗎？聽說要喝瀉藥、檢查會痛？」、「還是做糞便潛血檢查就好了？但這樣真的夠精準嗎？」放射腫瘤科醫師廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」拆解這兩大護腸利器的「速度與深度」，還要用醫學數據（敏感度）告訴你為什麼它們是完美的「控球後衛與中鋒」。

什麼是敏感度（Sensitivity）？廖志穎表示，簡單地說就是「如果真的有病灶，這個檢查有多大機率能成功抓到它？」。比例越高，漏接的機會就越低！

第一棒：糞便潛血檢查（FIT）。在家收集糞便檢體，輕鬆無痛。

原理：偵測肉眼看不到的微量血液（大腸瘜肉或腫瘤摩擦引起的出血）。

敏感度比例：對於「大腸癌」的敏感度約為 70% 至 80%（只要定期每年做，漏接機率會大幅降低）。對於「癌前瘜肉」（進階腺瘤）的敏感度則較低，約為20%至30%，因為瘜肉不一定天天在出血。

定位：適合大眾長期、定期追蹤的「第一道防線」。

第二棒：大腸鏡檢查。需要事前清腸（喝瀉藥），由醫生將內視鏡伸入大腸。

原理：用肉眼直接「地毯式搜索」整個大腸。

敏感度比例：對於「大腸癌與大顆瘜肉」的敏感度高達90%至95%以上。

優點：幾乎不漏接，最厲害的是，檢查時如果發現可能癌變的瘜肉，可以順便直接切除，等於兼具「診斷」與「治療」。

國際權威機構（如美國胃腸學會ACG、疾病管制局CDC）在近年做出了重要更新：

1. 年齡下修：過去建議50歲開始篩檢，但因為大腸癌有年輕化趨勢，現在國際指引普遍建議「一般風險的大眾，從45歲就要開始定期篩檢」！

2. 頻率大不同：這就跟敏感度有關了！糞便潛血檢查（FIT）單次敏感度不是百分之百，所以必須「每年（或每2年）固定做」，利用重複篩檢來彌補漏洞。大腸鏡檢查敏感度極高，若結果正常、無特殊風險，每10年做一次即可。

3. 重要觀念：國際醫學界強調，糞便篩檢如果呈現「陽性」，必須在2到3個月內進行大腸鏡確診，千萬不要因為害怕而逃避，錯過黃金治療期！

廖志穎提醒，一般風險（無症狀、無家族史）、45 歲以上可以先從每年定期的免費糞便篩檢開始，陽性再做大腸鏡。同時，如果你有大腸癌家族史、曾有腸胃道瘜肉，或是出現不明原因血便、體重減輕、排便習慣改變，別猶豫，請直接諮詢醫師安排大腸鏡檢查！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中