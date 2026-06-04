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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

肝臟代謝力差恐更累？ 營養師曝5大關鍵營養素

2026/06/04 10:58

酪梨含有穀胱甘肽或相關成分；維生素C與維生素E，則有助維持抗氧化循環，可透過深綠色蔬菜及堅果種子類食物補充；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

酪梨含有穀胱甘肽或相關成分；維生素C與維生素E，則有助維持抗氧化循環，可透過深綠色蔬菜及堅果種子類食物補充；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕現代人工作忙碌、三餐外食比例高，蔬果攝取不足與飲食不均衡情況相當普遍。營養師表示，肝臟是人體重要的代謝器官，若營養攝取不足，可能影響正常代謝與抗氧化機能。她建議，可透過飲食補充穀胱甘肽、含硫化合物、維生素B6與B12、硒，以及維生素C與E等5大關鍵營養素，幫助維持身體正常代謝功能。

聯青診所營養師莊譓馨指出，人體每天都會接觸各種環境因子，肝臟則負責參與多項代謝工作，因此除了減少不必要的暴露來源外，也應重視日常營養補充。其中，穀胱甘肽（Glutathione）是人體重要的抗氧化物質之一，有助清除自由基，並參與體內代謝過程。

她表示，蘆筍、酪梨、菠菜、秋葵及花椰菜等蔬果，以及新鮮肉類、雞蛋與牛奶等食物，都含有穀胱甘肽或相關成分。不過，穀胱甘肽容易受高溫破壞，建議蔬果以新鮮或低溫烹調方式食用，蛋白質食物也應避免反覆高溫油炸。

含硫化合物也是重要營養來源，常見於花椰菜、高麗菜、青江菜等十字花科蔬菜，以及大蒜、洋蔥、雞蛋與豆類。莊譓馨指出，這類營養素可參與體內代謝過程，是均衡飲食中不可或缺的一環。

此外，維生素B6及B12是能量代謝的重要輔助營養素，可從鮭魚、秋刀魚、紅肉、乳製品及蛋類中攝取；硒則是抗氧化機制中的關鍵營養素之一，巴西堅果、海鮮、菇類、蛋類及部分發酵食品都含有豐富硒質，其中巴西堅果含量尤高。

至於維生素C與維生素E，則有助維持抗氧化循環，可透過柑橘類水果、深綠色蔬菜及堅果種子類食物補充。她表示，多元攝取天然食材，比單靠單一營養素更有助於維持健康。

針對經常外食的民眾，莊譓馨建議，可透過簡單搭配增加營養密度，例如以蘆筍、酪梨、番茄、水煮蛋搭配少量巴西堅果製成沙拉，就能同時攝取蔬果、蛋白質、好油脂與多種關鍵營養素。

她提醒，健康管理應從日常生活做起，包括均衡飲食、規律運動、充足睡眠及減少塑膠製品接觸等，透過長期累積良好生活習慣，才能維持身體正常代謝與健康狀態。

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