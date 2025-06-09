OL半夜狂紓紓壓 就醫檢查罹夜食症

▲白天無食慾，晚上報復性大吃大喝，可及早就醫診治；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／周伯翰

25歲王小姐為了應付高壓的工作，白天經常焦慮沒食慾，下班後則報復性大吃大喝宣洩情緒，晚餐後還會吃零食「續攤」，甚至開始出現「夜食」，常常睡到一半醒來再吃一頓消夜。體重攀升讓她更加焦慮，嘗試早睡、抑制夜食等方法卻難以改善。經安排「睡眠檢查」與排除安眠藥引起的飲食疾患後，確診為「夜食症」（night eating disorder），經過藥物、飲食習慣調整，與心理師認知行為治療後，3個月後症狀逐漸改善。

患者常伴隨心理疾病

根據《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5），當一個人每天有25%以上熱量攝取發生在晚餐後，甚至半夜醒來仍進食（至少每週2次），排除某些藥物引起的過度飲食行為，症狀持續3個月以上，就可能罹患夜食症。

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夜食症在一般大眾盛行率為1%至2%，其背後成因往往包括壓力因子與情緒困擾。研究發現，夜食症患者常伴隨血清素與多巴胺系統功能異常，影響情緒與衝動控制，加上褪黑激素節律紊亂，使得夜晚飢餓感升高，導致睡覺時容易「嘴饞難耐」。

3管齊下治療 找回身體節律

◎夜食症治療3方式：

●首先，藉助藥物治療：使用抗憂鬱劑（SSRI）來改善白天焦慮情緒與減少夜間進食衝動，也可透過調節生理時鐘的褪黑激素類藥物，幫助改善睡眠。

●其次，心理治療；認知行為治療（CBT）協助患者認識自己的情緒與進食習慣，修正錯誤觀念如「吃了才有安全感」或「不吃睡不著」，也可採取正念治療（Mindfulness-based Therapy）學習專注當下，覺察身體飢餓訊號，減少衝動飲食。

●然後，營養與生活型態的重建：三餐規律、均衡攝取營養、增加日間活動量與日照曝曬，及建立良好睡眠習慣，幫助身體重新找回節律。

（作者為周伯翰身心醫學診所所長）

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