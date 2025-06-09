自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

OL半夜狂紓紓壓 就醫檢查罹夜食症

2025/06/09 05:30

▲白天無食慾，晚上報復性大吃大喝，可及早就醫診治；示意圖。（照片來源：shutterstock）

▲白天無食慾，晚上報復性大吃大喝，可及早就醫診治；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／周伯翰

25歲王小姐為了應付高壓的工作，白天經常焦慮沒食慾，下班後則報復性大吃大喝宣洩情緒，晚餐後還會吃零食「續攤」，甚至開始出現「夜食」，常常睡到一半醒來再吃一頓消夜。體重攀升讓她更加焦慮，嘗試早睡、抑制夜食等方法卻難以改善。經安排「睡眠檢查」與排除安眠藥引起的飲食疾患後，確診為「夜食症」（night eating disorder），經過藥物、飲食習慣調整，與心理師認知行為治療後，3個月後症狀逐漸改善。

患者常伴隨心理疾病

根據《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5），當一個人每天有25%以上熱量攝取發生在晚餐後，甚至半夜醒來仍進食（至少每週2次），排除某些藥物引起的過度飲食行為，症狀持續3個月以上，就可能罹患夜食症。

夜食症在一般大眾盛行率為1%至2%，其背後成因往往包括壓力因子與情緒困擾。研究發現，夜食症患者常伴隨血清素與多巴胺系統功能異常，影響情緒與衝動控制，加上褪黑激素節律紊亂，使得夜晚飢餓感升高，導致睡覺時容易「嘴饞難耐」。

3管齊下治療 找回身體節律

◎夜食症治療3方式：

●首先，藉助藥物治療：使用抗憂鬱劑（SSRI）來改善白天焦慮情緒與減少夜間進食衝動，也可透過調節生理時鐘的褪黑激素類藥物，幫助改善睡眠。

●其次，心理治療；認知行為治療（CBT）協助患者認識自己的情緒與進食習慣，修正錯誤觀念如「吃了才有安全感」或「不吃睡不著」，也可採取正念治療（Mindfulness-based Therapy）學習專注當下，覺察身體飢餓訊號，減少衝動飲食。

●然後，營養與生活型態的重建：三餐規律、均衡攝取營養、增加日間活動量與日照曝曬，及建立良好睡眠習慣，幫助身體重新找回節律。

（作者為周伯翰身心醫學診所所長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中