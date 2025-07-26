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健康 > 傷病癌症 > 外傷

被1公分章魚腳噎住險送命！專家：長者嗆咳風險是兒童7倍

2025/07/26 13:12

國家衛生研究院今（26日）舉辦「2025長者生活指南」論壇，從「食、醫、住、行」四面向探討高齡生活新策略。（記者邱芷柔攝）

國家衛生研究院今（26日）舉辦「2025長者生活指南」論壇，從「食、醫、住、行」四面向探討高齡生活新策略。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕一名長者日前吃章魚燒時突然臉色發白、倒地不起，家人驚慌將他送醫，醫師竟從他的氣管中夾出3顆長達1公分的章魚腳，驚險救回一命，新竹台大分院營養室主任鄭千惠說，這個真實案例也顯示高齡進食的潛藏危機。

國家衛生研究院今（26日）舉辦「2025長者生活指南 食醫住行面面俱到」科普論壇，聚焦高齡者在食、醫、住、行四大面向的挑戰與對策。鄭千惠指出，65歲以上長者每週平均嗆咳3次，噎食風險是兒童的7倍，且最常發生於家中與社區餐廳，如何讓長者「吃得下、吞得下」，成為健康老化關鍵課題。

鄭千惠說，約有12.8%的長者有吞嚥困難，五到六成咀嚼能力退化，尤其缺牙未戴假牙者風險最高。高風險食物包括麻糬、芋泥、橘子白絲、西瓜、湯麵、小番茄、整顆堅果與香腸等，看似無害，卻因「高黏度」「混合質地」或「易碎不成團」，對咀嚼與舌力退化者極為危險。

「剁碎不等於安全！」鄭千惠提醒，鬆散的食物反而難聚成食團，容易卡住喉嚨或嗆入氣管，理想的高齡友善食物應具備良好內聚性、不黏口、軟中帶韌，並富含營養與色香味。

中研院生醫所退休研究員何美鄉也從另一個面向提醒，慢性發炎是老化的無聲殺手，生理年齡與實際年齡不一定相符，長期發炎會導致肌肉流失、走路變慢、腦部萎縮，甚至與心血管疾病與失智高度相關，「先發炎、後老化」已被多項研究證實。

何美鄉特別點名「空腹血糖」是評估老化進程的重要指標。她表示，正常值應低於100mg/dl，若超過110即進入警戒線，即使醫師說還好，也不該掉以輕心，透過運動與飲食管理，可有效降低血糖與發炎指數；她也提倡以植物性飲食為主，減少精緻澱粉、飽和脂肪與糖分攝取，像是蔥、薑、蒜、黃豆、全穀類等食材富含植化素與膳食纖維，有助腸道菌群穩定與免疫調節，也有助降低發炎反應。

國衛院院長司徒惠康指出，台灣平均壽命雖已突破80歲，但不健康餘命長達近8年，政府提出「健康台灣願景規劃」，期望2030年前將平均壽命提高至82歲、不健康餘命占比從目前10％降至8%。國衛院也持續投入高齡飲食、行動輔具、失智照護與多重用藥管理等研究，支援政策制定與落實高齡友善社會。

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