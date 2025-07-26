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彰化雨後登革熱風險暴增 這村里病媒蚊密度飆7級
〔記者張聰秋／彰化報導〕雨下個不停，下到都快「發霉」了，使得蚊子開始活躍，登革熱防疫不能鬆懈！彰化縣今年截至目前已有5例境外移入登革熱確診病例，尚未出現本土病例。縣府表示，雖然沒有本土個案，代表疫情尚未擴散，但社區病媒蚊指數偏高，仍不能掉以輕心。
衛生局指出，今（2025）年因颱風多、雨勢頻繁，容易造成積水孳生蚊蟲，最新公布7月份第3週病媒蚊密度調查發現，全縣26鄉鎮中，有4個村里達4級以上登革熱紅燈警戒區，最高為永靖鄉獨鰲村的第7級，屬高風險區；其次為埤頭鄉合興村、永靖鄉竹子村的第5級，福興鄉外中村則為第4級。
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此外，彰化市延平里、溪州鄉成功村、花壇鄉白沙村、線西鄉溝內村、芳苑鄉信義村等地為第2級，另有多個村里病媒蚊密度雖為1級或0級，但仍需持續加強環境清理，民眾只要確實落實環境整頓，就能有效防堵登革熱在社區蔓延。
衛生局長葉彥伯強調，沒有本土病例並不代表可鬆懈，而是防堵得宜的證明，呼籲民眾務必落實清除孳生源。他指出，登革熱防治關鍵就是「巡、倒、清、刷」，定期「巡」查家中與戶外花瓶、水盤、寶特瓶、水桶等容器，將積水「倒」掉，避免孑孓孵化，不必要的容器應「清」除、分類回收，留下的容器則要徹底「刷」洗，去除斑蚊卵。
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