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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

濕疹搔癢濫打類固醇 皮膚變色凹陷萎縮

2025/06/09 05:30

▲皮膚癢等問題仍應找出病因，遵醫囑正確治療，以免衍生其他問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲皮膚癢等問題仍應找出病因，遵醫囑正確治療，以免衍生其他問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／王綺嫻

王小姐罹患全身性濕疹，皮膚嚴重搔癢影響睡眠，全身體無完膚影響外觀。但因為工作忙碌無法定期就醫接受治療。濕疹嚴重發作時，常就近在診所打類固醇止癢針。醫師勸她規則接受口服及外用藥物治療才是上策，她卻置之不理，把注射類固醇當成救急的仙丹妙藥。

醫師建議口服、外用藥治療

幾個月下來，她發現打針的部位凹下去，皮膚的顏色和質地都改變了（如下圖），於是到醫院掛號求診。

濕疹搔癢濫打類固醇 皮膚變色凹陷萎縮

▲手臂外側皮膚發紅及凹陷。
（照片提供／王綺嫻）

檢查發現，她的手臂外側有將近10公分長及1.5公分寬的皮膚凹陷，中央較深、兩端較淺。皮膚的顏色比鄰近正常皮膚紅一點。因此對她的診斷是類固醇導致的皮膚萎縮，包括表皮、真皮及皮下脂肪都有萎縮現象。

王小姐問：「請問醫師，皮膚萎縮可以治療嗎？」

停打6個月後漸漸改善

一般而言，注射類固醇導致的皮膚萎縮可以先觀察6個月，看是否能夠自行恢復。若6個月後，未完全恢復的部分再接受治療。但也提醒她要規則接受濕疹治療，停止頻繁注射類固醇，才有機會改善皮膚萎縮的情形。

雖然類固醇能有效改善發炎情形，使用得當是很好的治療選項，但不能濫用。骨科或復健科醫師有時為病患注射類固醇，可以改善關節或軟組織發炎疼痛的現象。

皮膚科部分，大家所稱的消痘針，就是在結節性痤瘡（nodular acne）的發炎病灶內注射類固醇。有些消疤針，則是在蟹足腫（keloid）的突起病灶內注射類固醇。

皮膚科注射止癢針的成分可能是抗組織胺或類固醇，醫師依病患疾病種類及嚴重度決定治療方式。

注射類固醇要注意藥劑濃度、注射深度、劑量及頻率等面向。如果過於頻繁、濃度太高或劑量較重，都有可能導致注射部位皮膚萎縮。

女性接受類固醇注射後引發皮膚萎縮的機率較男性為高，值得特別注意。

注射類固醇導致皮膚萎縮，表皮會出現血管擴張、真皮層及皮下脂肪變薄使得皮膚凹陷，大多在6個月之後會漸漸改善。如未恢復可至皮膚科就醫，接受治療。

（作者為恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任）

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