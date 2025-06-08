「上泌尿道」感染 6歲妹妹急性腎盂腎炎

▲電腦斷層，可以看到左側腎臟有低密度的斑塊（紅色箭頭），表示有急性腎盂腎炎。（照片提供／蕭相如）

文／蕭相如

6歲的許小妹就醫前3天出現發燒症狀，之後陸續有噁心、嘔吐和腹痛的情形。就醫當天，因為精神活力很差，因此父母帶她來急診。但許小妹沒辦法明確指出疼痛的點在哪，理學檢查沒有發現腹部僵硬，因此研判腹膜炎可能性較低。

由於許小妹呈現急性病容伴隨有脫水的徵象，很快地進行血液、生化檢驗並由靜脈補充輸液。

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細菌由尿道經膀胱 感染腎臟

由於血液、生化檢驗顯示有很嚴重的發炎，因此除了給予經驗性抗生素之外，也安排電腦斷層的檢查。電腦斷層發現左側腎臟有低密度的斑塊（如圖），表示有急性腎盂腎炎。因前述原因，安排住院治療。

住院後，繼續給予抗生素治療，許小妹噁心、嘔吐和腹痛的情形也逐漸改善，並接受腎臟超音波追蹤腎情形。當抗生素療程順利完成，她就平安出院了，出院診斷為急性腎盂腎炎。

急性腎盂腎炎是「上泌尿道」感染，在孩童，主要是因細菌經由尿道進入膀胱，再往上感染腎臟。

急性腎盂腎炎一開始的症狀是發燒、尿急、頻尿和排尿困難，如果沒有適當處理，會惡化為嚴重噁心、嘔吐和血行動力學不穩定，更嚴重的話，會造成腎實質的損傷。

多喝水避免憋尿 可以預防

急性腎盂腎炎雖然很可怕，卻有預防方法，就是多喝水、避免憋尿。

（作者為基隆長庚醫院及林口長庚醫院兒童急症暨加護醫學中心主治醫師）

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