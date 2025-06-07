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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中西醫合治遲緩兒 無痛「雷射針灸」活化腦部

2025/06/07 05:30

▲雷射針灸無痛、安全，兒童較易接受。（照片提供／吳健瑋）

▲雷射針灸無痛、安全，兒童較易接受。（照片提供／吳健瑋）

文／吳健瑋

5歲的晨晨（化名）患有自閉症合併注意力不足過動症（ADHD），在語言表達與學習上面臨明顯困難。除了固定早療課程外，家人也選擇中醫雷射針灸作為輔助療法。幾週治療後，晨晨開始用更多字詞與人互動，對周遭事物產生好奇，讓陪伴的媽媽與醫師都感到欣慰。

雷射針灸是以低能量雷射（Low-Level Laser Therapy, LLLT）取代傳統針刺刺激穴位，屬於非侵入性現代中醫治療法。2020年一項隨機雙盲研究納入46位2-6歲自閉症與發展遲緩兒童，接受每週3次、共6週的雷射針灸療程，結果顯示語言表達、理解力與社交互動均有明顯改善，尤以語言進步最為顯著。

低能量雷射取代傳統針刺 孩童接受度高

雷射針灸治療後的皮膚僅有輕微紅點，不會造成疼痛或傷口，療程時間短、無需針刺，特別適合對傳統針灸抗拒的孩童。其無痛、安全、省時的特性，大幅提升孩子與家長的接受度與持續性。

除自閉症外，雷射針灸也能改善ADHD兒童的注意力、睡眠品質與情緒穩定性。部分臨床應用亦發現對腦性麻痺兒童有助於降低肌張力、促進肢體協調，為神經發展障礙孩童提供多一種治療可能。

中醫強調辨證論治，根據每位孩童的體質與表現制定個人化治療策略。

◎常用穴位包括：

●百會、語言區、智三針：活化腦部、改善語言與認知功能。

●合谷、神門（手部）與足三里、三陰交（下肢）：調節自律神經、穩定情緒與提升睡眠品質。

在穴道上進行雷射針灸的刺激，能溫和、安全地發揮經絡治療與改善腦部功能。雷射針灸融合了中醫智慧與科技創新，為語言、注意力與神經發展障礙孩童開啟成長新契機。

（作者為林口、桃園長庚醫院中醫兒科醫師）

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