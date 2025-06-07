私密處卡卡易破皮？小陰唇手術 解決多年困擾

▲若私密處因穿著出現摩擦不適等問題，可及早就醫，找出病因，對症治療；示意圖。（照片來源：shutterstock）

文／楊世瑜

「每次穿牛仔褲就覺得卡卡的，甚至有時還會摩擦破皮，長時間站立或運動後更是腫脹難耐」，這不是少數女性的困擾。近年來，越來越多女性主動就診諮詢小陰唇整形手術，藉此改善長期以來的不適與壓力。

只需局部麻醉 術後免住院

臨床上常見有女性因兩側小陰唇不對稱，外觀突顯，讓她對身體產生自卑感；也有婦女在產後因荷爾蒙改變與組織鬆弛，小陰唇變得更長，行走摩擦造成紅腫與搔癢；還有騎自行車、跑步等運動時，因長時間摩擦導致反覆感染與不適；也有案例是在性行為時，產生刺痛感。這些情況雖看似不嚴重，卻會影響生活，這時可以考慮接受小陰唇整形手術改善。

請繼續往下閱讀...

小陰唇整形手術（小陰唇縮小術）是門診常見的女性私密處微整手術，主要針對過長、外翻、不對稱或過度色素沉澱的小陰唇進行修整，使其回歸自然與舒適的狀態。

手術方式會依照個人條件與需求做客製化評估。手術時間約1-2小時，通常在局部麻醉下完成，術後可當天返家。恢復期約需1-2週避免劇烈活動，4-6週避免性行為或泡湯，術後多數人可改善穿著不適、陰部悶熱潮濕、反覆搔癢等問題。

曾有患者詢問，做完小陰唇手術後是否能夠改善陰道炎？需要注意的是，陰道炎其實跟小陰唇手術關聯性較小，手術主要是改變外觀，而發炎主要跟生活作息、陰道乳酸菌數量、陰道pH值有關，所以要改善陰道炎應採取調整作息，養好體質，或使用保健品改善陰道乳酸菌及pH值，而非透過手術解決。

（作者為育禾婦幼中心副院長）

▲楊世瑜醫師為民眾說明私密處相關保健；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／楊世瑜）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法