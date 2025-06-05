5歲童動作怪異易動怒 罕見「自體免疫腦炎」上身

▲陳俐文醫師說明，兒童自體免疫腦炎雖少見，但嚴重者有致命危機。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

1名5歲女童曾因患腦膜炎及抽搐就醫治療，但未確認感染病源，儘管抽搐已受控，家人察覺女童易怒、脾氣越來越暴躁，會突然不說話、手腳有怪異動作，精神反應也有異常，因此在她就醫。醫師發現女童幾週內出現多重神經症狀，檢查腦脊髓液出現「抗NMDA受體腦炎」，確認罹患少見的「兒童自體免疫腦炎」，經藥物治療後，回復正常。

成大醫院小兒部團隊觀察女童在數週內出現多重神經症狀，包括精神異常、語言障礙、動作障礙、抽搐與意識改變，在檢查腦脊髓液確診是自體免疫腦炎後，醫療團隊給予女童健保給付的大量類固醇與自費免疫球蛋白治療。5天後，女童語言表達能力恢復、動作障礙改善、情緒也恢復穩定，出院後門診追蹤，顯示認知與學習能力皆恢復，抗癲癇藥也完全停用，目前生活、就學正常。

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不過，成醫小兒神經科主治醫師陳俐文表示，女童經治療康復，仍有復發的可能性，所以治療後2年內需回診追蹤，萬一再有症狀出現，可即回院做第2輪治療，能降低死亡率。

若未及時治療 嚴重恐危及生命

陳俐文說明，自體免疫腦炎是1種神經免疫疾病，不同於感染性腦炎。據國外學者研究兒童罹病率約10萬分之13，對兒童算是少見疾病，體內抗體誤認神經元為外來物，抗體進而攻擊中樞神經導致腦部的發炎反應。兒童自體免疫腦炎症狀特異且多樣，包含精神異常、語言退化、動作怪異、抽搐、意識改變等，若未及時治療，約1個月左右可能面臨最嚴重症狀自律神經失調，出現心律不整或呼吸衰竭等危及生命的嚴重症狀。但只要在初期正確診斷，並給予免疫療法，可大幅降低進展為重症的風險；即使已進入自律神經失調期，就醫積極使用第2線免疫調節藥物，仍有機會完全恢復。

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