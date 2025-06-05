脊椎老化壓迫神經 「超微創融合手術」助恢復行動力

▲退休體育女教師因脊椎老化壓迫到神經而手術。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

彰化縣1名84歲已退休的體育女老師，3個月前突然腳痛麻，舉步維艱，到醫院檢查發現，第2、3節脊椎因老化壓迫到神經，決定開刀。經醫病溝通後，她決定採用自費「超微創側腹脊椎融合手術」，術後3天出院，並表示，有其他醫師認為她年紀大，建議不要開刀，但她認為「有權力決定自己怎麼過日子」，術後恢復日常行走能力，讓她慶幸選擇手術。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，患者在多年前因為脊椎退化，曾經動過脊椎第3、4、5節手術。隨著年紀增長，2、3節的脊椎又老化滑脫，壓迫到神經，導致下半身麻又痛，行動不便而求診。

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李偉裕說，一般手術需從背部切開，拔除原本骨釘。過程中，需切開脊椎肌肉，失血量大約1000c.c.，現在新型脊椎微創手術是從側腹進入，傷口只需3公分，手術過程中失血量大約只有100c.c.，背部肌肉不用切開，不會造成萎縮，降低很多手術中的風險，而且不用拔除原本骨釘。

傷口小失血少 降低傳統手術風險

退休老師表示，她的專長是羽球，有其他醫院的醫師認為她年紀這麼大，勸她不應該再手術開刀，但她不想靠坐輪椅過餘生，因此，決定再接受手術治療。

李偉裕表示，傳統的脊椎手術傷口大、流血量多，背肌破壞度大，對於長輩來說，動刀的風險較大且術後都要休養很久，現在技術大幅提升，可克服過去傳統手術中的風險，感染力低，使得年紀不是決定要不要手術的唯一考量因素。

▲患者的第2、3節脊椎因老化壓迫到神經。（記者張軒哲攝）

▲李偉裕醫師說明，超微創側腹脊椎融合手術治療患者脊椎問題。（記者張軒哲攝）

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