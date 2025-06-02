自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

使用止汗劑 醫師：前一晚睡前就要擦

2025/06/02 05:30

記者劉婉君／台南報導

天氣炎熱，不少民眾為了避免流汗後散發異味太尷尬，會塗抹止汗劑或爽身粉，奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊提醒，止汗劑和防曬乳不同，不能出門才擦，建議前一晚睡前就擦。此外，台灣氣候濕熱，比較不建議使用爽身粉止汗。

不建議使用爽身粉止汗

鄭百珊表示，一般核准的止汗劑成分含有鋁鹽，鋁鹽會滲入汗管，產生黏著反應，阻塞汗腺作用，達到減少流汗的效果。因鋁鹽和皮膚產生作用需要時間，建議在前一晚洗完澡或睡前，確定皮膚完全擦乾後就使用，止汗效果才會好，且不要全身塗抹，局部使用就好，否則可能反而影響排汗，導致身體調節溫度失常，增加中暑風險。通常建議用於腋下，有些人手汗、腳汗多，也可用在手、足。噴霧式的止汗劑酒精含量較高，不論使用哪一款，只要出現紅疹等過敏反應，就要立即停用，到皮膚科就醫。

網路傳言使用止汗劑易產生乳癌或淋巴癌，鄭百珊說，目前沒有相關證據顯示止汗劑會致癌，民眾不用過度擔心。如果腋下多汗而有狐臭困擾的民眾，現在也有微波熱能止汗術等手術方法可以選擇。至於體香劑，只是類似噴香水的作用，並沒有止汗效果。

有些民眾在夏天習慣使用爽身粉止汗，鄭百珊提醒，使用爽身粉要小心因吸入引起呼吸道不適，造成氣管刺激，且爽身粉易吸水，流汗後導致結塊難清理，阻塞毛孔。此外，台灣氣候濕熱，沒有用完的爽身粉保存不易，容易因空氣中的濕氣滋生細菌。

鄭百珊建議，天熱易出汗，最好隨身攜帶毛巾，流汗後常擦汗，尤其皮膚皺摺處要加強，正確使用止汗劑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中