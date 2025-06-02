使用止汗劑 醫師：前一晚睡前就要擦

記者劉婉君／台南報導

天氣炎熱，不少民眾為了避免流汗後散發異味太尷尬，會塗抹止汗劑或爽身粉，奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊提醒，止汗劑和防曬乳不同，不能出門才擦，建議前一晚睡前就擦。此外，台灣氣候濕熱，比較不建議使用爽身粉止汗。

不建議使用爽身粉止汗

鄭百珊表示，一般核准的止汗劑成分含有鋁鹽，鋁鹽會滲入汗管，產生黏著反應，阻塞汗腺作用，達到減少流汗的效果。因鋁鹽和皮膚產生作用需要時間，建議在前一晚洗完澡或睡前，確定皮膚完全擦乾後就使用，止汗效果才會好，且不要全身塗抹，局部使用就好，否則可能反而影響排汗，導致身體調節溫度失常，增加中暑風險。通常建議用於腋下，有些人手汗、腳汗多，也可用在手、足。噴霧式的止汗劑酒精含量較高，不論使用哪一款，只要出現紅疹等過敏反應，就要立即停用，到皮膚科就醫。

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網路傳言使用止汗劑易產生乳癌或淋巴癌，鄭百珊說，目前沒有相關證據顯示止汗劑會致癌，民眾不用過度擔心。如果腋下多汗而有狐臭困擾的民眾，現在也有微波熱能止汗術等手術方法可以選擇。至於體香劑，只是類似噴香水的作用，並沒有止汗效果。

有些民眾在夏天習慣使用爽身粉止汗，鄭百珊提醒，使用爽身粉要小心因吸入引起呼吸道不適，造成氣管刺激，且爽身粉易吸水，流汗後導致結塊難清理，阻塞毛孔。此外，台灣氣候濕熱，沒有用完的爽身粉保存不易，容易因空氣中的濕氣滋生細菌。

鄭百珊建議，天熱易出汗，最好隨身攜帶毛巾，流汗後常擦汗，尤其皮膚皺摺處要加強，正確使用止汗劑。

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