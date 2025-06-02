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靜脈曲張莫輕忽 研究：失智風險升高23%

2025/06/02 05:30
靜脈曲張莫輕忽 研究：失智風險升高23%

▲下肢的靜脈曲張有時候不只是外觀問題。（照片提供／柯博仁）

文／柯博仁

52歲的陳小姐帶著爸爸來到門診，她說爸爸最近老是記不得停車位置，甚至在熟悉的菜市場走錯巷子。她原本以為是年紀到了，但更讓她驚訝的是，爸爸腳上那條凸出又彎曲的靜脈曲張，可能也跟記憶力衰退有關。

血液長期鬱積、慢性發炎

許多人以為靜脈曲張只是「不好看」的老毛病。但事實上，它反映的是血液回流障礙，可能導致血液長期鬱積、慢性發炎。最近幾篇大型研究指出，這樣的靜脈循環異常，也可能影響到腦部微血管功能，與失智症風險上升有關。

2025年一篇發表於《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）的南韓研究，分析近40萬人、長達13年的追蹤資料，發現靜脈曲張患者罹患失智症的機率比一般人高出23%。不只如此，接受靜脈曲張治療的人，未來發生血管性失智的機率也有下降的趨勢。

研究推測，靜脈曲張造成的血液回流不良，可能影響到腦部白質灌流與靜脈排出，導致微小血管病變與慢性缺氧，這些都是失智症的重要危險因子。尤其是在抽菸、喝酒、缺乏運動的男性患者中，風險特別高。

我們為陳爸爸進行了超音波檢查，發現他有明顯的大隱靜脈逆流，經安排微創膠水手術後症狀大幅改善。他的認知狀況雖尚未診斷為失智，但已建議轉介神經科進一步評估，也提醒家人留意生活中的細微變化。

如果你或家人有靜脈曲張，別再以為只是「美觀問題」，更應該視為身體對血流壓力失衡的警訊。除了防止潰瘍與血栓，現在我們知道，它可能也是守護記憶力的一道防線。

預防失智，從保護腿部血管開始。

（作者為台灣透析通路健康協會理事長、博診所總顧問）

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