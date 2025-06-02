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春夏隱翅蟲出沒 啪一下恐留下「鞭痕」

2025/06/02 05:30
春夏隱翅蟲出沒 啪一下恐留下「鞭痕」

▲患者左邊臉頰、耳朵與頸部出現像鞭子一樣的紅色條狀紅斑，又癢又痛，甚至還有黃色分泌物。 （照片提供／江紀萱）

文／江紀萱

春夏隱翅蟲出沒 啪一下恐留下「鞭痕」

▲隱翅蟲大約只有0.7-1公分左右，身上有紅黑色的條紋，翅膀經常隱藏在身體下方，看起來像沒有翅膀一樣。 （資料照）

「醫師，我是不是長了帶狀疱疹？」鄭小姐（化名）走進診間緊張地問。她表示，前幾天睡醒之後，便發現左邊臉頰、耳朵與頸部出現像鞭子一樣的紅色條狀紅斑，一開始是稍微刺刺癢癢的感覺，到了下午的時候範圍就逐漸擴大，還有一些潰爛疼痛的現象，甚至伴隨黃色分泌物。

毒液造成皮膚潰爛

仔細檢查這樣條狀分布的紅疹並非帶狀疱疹的標準表現，雖有小水泡形成，但非群聚型的水泡，反而有不規則的噴濺痕跡，較有可能是睡夢當中遇到了隱翅蟲，反射動作去碰觸搔抓臉頸的皮膚，才造成傷害。

隱翅蟲身型並不大，只有0.7-1公分左右，身上有著紅黑色的條紋，翅膀非常小，經常隱藏在身體下方，看起來像沒有翅膀一樣，所以稱為「隱翅蟲」。

台灣以褐毒隱翅蟲較常出現，進入春夏，尤其是下過雨之後會大量繁殖，有向光性，晚上時間較常遇到。常有民眾騎機車時覺得好像有被什麼蟲碰到身體，回家便發現中鏢了。另外也因為牠的身型比較小，可以輕易飛過紗窗到室內，所以有的災情是發生在半夜睡夢中。

「隱翅蟲皮膚炎」並不是被隱翅蟲叮咬產生，而是隱翅蟲遭受驚嚇後噴灑出「隱翅蟲素」，這種毒液非常刺激皮膚，接觸後會產生皮膚發炎甚至潰爛的狀況。因此看到隱翅蟲，千萬不要用手去拍死牠，若是將牠打死，牠的體液就會造成皮膚潰爛。

可用衛生紙輕輕撥開

建議拿衛生紙，輕輕的將牠撥開，千萬不要用手。因為牠受到刺激噴出毒液也可能接觸到手上，造成傷害。若真的不幸得到隱翅蟲皮膚炎，也不要搔抓，此舉可能導致毒液範圍擴大。建議尋求皮膚科醫師診治，以免留下疤痕。

（作者為江紀萱皮膚科診所院長）

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