上班久坐腿麻屁股痛 恐是梨狀肌症候群

▲坐骨神經壓迫常見於需要久坐的民眾，也常見於椅子過硬、習慣翹腳、站姿不良等的人。圖為情境照，圖中患者與本文無關。（資料照）

文／邱詡懷

▲上班族若出現單腳麻痛無力等不適症狀，應及早就醫；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／邱詡懷）

年約30歲的王小姐上班時需久坐，且因為工作忙碌的關係，也比較少運動。大約從半年前開始，右側臀部到大腿處會一陣一陣痠麻，休息一下就會稍微改善。但是最近1個月症狀開始惡化，除了臀部到大腿後側的痠麻感越來越嚴重，麻感還延伸到小腿和腳底，有時要走動爬樓梯時，也會特別疼痛，不適的症狀在上班久坐之後更是加劇，嚴重影響到生活品質。

左鄰右舍告訴她，可能是腰椎神經壓迫，建議她就醫檢查腰椎，但腰椎檢查後，也沒有發現特別的問題，令王小姐十分苦惱。

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臀肌深處明顯壓痛 合併神經壓迫

王小姐到神經內科門診就醫，接受了相關的病史詢問及神經學檢查，發現她的臀肌深處有明顯的壓痛，也合併有神經壓迫的症狀，其後接受了神經傳導檢查及超音波後診斷為梨狀肌症候群，導致坐骨神經壓迫，王小姐的症狀在治療之後有逐步改善。

梨狀肌位於臀肌的深層部位，因為坐骨神經會穿過肌肉束，若是梨狀肌出現發炎腫脹、緊繃、拉傷時便會壓迫坐骨神經，產生類似坐骨神經痛的症狀。

診斷上需要與椎間盤突出、脊椎神經壓迫等問題鑑別，有時也會需要進階的影像或是神經檢查來佐證。

椅子過硬、翹腳站姿不良也常發生

此疾病常見於需要久坐的民眾，也常見於椅子過硬、習慣翹腳、站姿不良等等的人。建議如果有相關症狀的民眾，需要提早就醫，及早治療。

（作者為衛生福利部桃園醫院神經內科醫師）

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