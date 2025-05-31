端午連假防疫別鬆懈 21部立醫院6月起加開「新冠特別門診」

▲疾管署提醒，若孩童在發燒或咳嗽後，出現呼吸雜音、呼吸困難等情況，應立即送醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

端午連假出遊聚會增多，恐推升新冠疫情，疾管署預估單週就診人次上看20萬，高峰將落在6月底、7月初，因應就醫需求，全國21家部立醫院自6月起，每月加開約924診次COVID-19特別門診與夜診，提供民眾優先就醫通道。

疾管署副署長羅一鈞提醒，雖多數感染者為輕症或無症狀，但病程仍有機會惡化為中重症。值得注意的是，兒童的重症表現與成人不同，今年截至目前，0至12歲兒童已通報19例重症，雖無死亡案例，但多數個案出現「哮吼」及呼吸困難等症狀，呼籲家長提高警覺。

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哮吼、呼吸困難 籲家長注意兒童重症前兆

羅一鈞說，今年夏季疫情規模明顯高於過去2年，兒童重症通報也相對增加，根據臨床醫師觀察，這一波兒童感染後以上呼吸道症狀為主，腦炎情形較少，反而較常見哮吼、呼吸困難等症狀，若孩童在發燒或咳嗽後，出現呼吸雜音、呼吸困難等情況，應立即送醫。

疾管署也公布兒童重症警訊，包括發燒超過48小時、高燒合併發冷、退燒後活動力差、呼吸困難、胸悶、持續嘔吐、未進食或解尿超過12小時，以及抽搐、意識不清、唇色發紫、血氧低於94%、體溫超過41度等，均應立即就醫。

成人方面，呼吸道症狀者應戴口罩就醫；65歲以上長者、慢性病患者、孕婦等高風險族群，出現症狀應盡早就醫，並使用抗病毒藥物。若有喘、胸痛、意識模糊、無法進食、尿量驟減等情況，也屬重症警訊。

衛福部醫福會副執行長王裕煒指出，近期新冠患者增加，為減少急診壅塞並有效分流，部醫自6月起，週一至週五加開上午與夜診，週六上午診，假日與端午連假則由急診支援。

醫福會也盤點部醫目前的防疫物資，截至29日，抗病毒藥物Paxlovid有1428人份、Molnupiravir有690人份、清冠一號125人份，另備有新冠疫苗402人份、新冠快篩1萬4486人份，以及A/B流感快篩1萬378人份，藥物與快篩備量充足。 呼籲民眾持續接種疫苗、勤洗手、配戴口罩，特別是在醫療院所、長照機構、大眾運輸與人潮密集處；若身體不適，應儘速就醫，避免群聚感染風險。

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