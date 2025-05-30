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腎功能急劇惡化 急性尿滯留作祟

2025/05/30 05:30

▲急性尿滯留患者常會強烈感受到排尿的慾望，膀胱脹痛像是快爆炸，卻僅能排出少量，甚至完全無法排出尿液；示意圖。（照片提供／林軒任）

▲急性尿滯留患者常會強烈感受到排尿的慾望，膀胱脹痛像是快爆炸，卻僅能排出少量，甚至完全無法排出尿液；示意圖。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

62歲許女士因飽受高血壓和周邊動脈阻塞疾病困擾頻頻就醫，最近又掛心臟科門診，醫師檢視數值後赫然察覺腎功能異常惡化，緊急轉介至腎臟科，果然發現她的肌酸酐在短短2週從1.3mg/dL急遽攀升至3.25mg/dL，經安排腎臟超音波檢查後確認是急性尿滯留，所幸透過緊急置放導尿管，腎功能總算恢復穩定。

婦肌酸酐飆升 就醫揪出病因

在門診透過腎臟超音波時發現，許女士的膀胱已經呈現過度充盈的狀態，使得尿液無法正常排出，導致她的腎臟功能在短時間內急劇惡化，這並非原先的心血管疾病直接影響，而是急性尿滯留造成的阻塞性腎病變，所幸患者引流尿液後，大幅解除腎臟的壓力，使其腎功能得以逐漸恢復穩定。

「急性尿滯留」是指膀胱在短時間內突然失去正常排空尿液能力，患者常會強烈感受到排尿的慾望，膀胱脹痛像是快爆炸，卻僅能排出少量，甚至完全無法排出尿液。

造成急性尿滯留的原因相當多，以男性來說，最常見原因是前列腺增生（俗稱攝護腺肥大），當肥大前列腺壓迫尿道，就會阻礙尿液順利排出，此外，尿道狹窄可能是發炎、感染或外傷所致，也會造成尿液排出的阻力增加。

不僅如此，一旦神經系統損傷，如中風、脊髓損傷、糖尿病引起的周邊神經病變等，也可能會影響膀胱收縮功能和尿道括約肌的協調性，導致排尿困難或尿滯留，至於某些藥物，例如部分感冒藥、抗憂鬱藥、止痛藥等，也可能產生影響膀胱排空的副作用，少數因便秘、椎間盤突出壓迫神經，也可能影響膀胱的正常功能。

提醒民眾，急性尿滯留會直接影響腎臟功能，想像當下水道（膀胱出口）發生阻塞，上游的腎臟製造出的尿液就無法順利排出，連帶導致腎臟內壓力升高，進而損害腎臟的過濾功能，此時血清肌酸酐是評估腎功能的指標之一，因為肌酸酐是肌肉代謝的產物，正常情況下會經由腎臟過濾並隨尿液排出體外，若腎臟過濾廢物的能力下降，肌酸酐就會累積在血液中，造成數值快速上升。

醫提醒 尿多、尿少都是警訊

建議無論年齡和性別，民眾都應該留意自身排尿狀況。若出現排尿困難、頻尿、夜尿、小便斷斷續續、排尿後仍感覺排不乾淨、甚至完全無法排尿等症狀，應盡速就醫檢查，找出病因並及早治療，避免延誤就醫，導致腎臟功能遭受不可逆的損害。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

▲急性尿滯留會直接影響腎臟功能，嚴重者甚至會造成腎損傷。（照片提供／林軒任）

▲急性尿滯留會直接影響腎臟功能，嚴重者甚至會造成腎損傷。（照片提供／林軒任）

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