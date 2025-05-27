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會考後孩子情緒低落 家長多陪伴與理解

2025/05/27 05:30
會考後孩子情緒低落 家長多陪伴與理解

▲若孩子在考試後出現情緒低落等表現時，家長需陪伴與理解孩子的心情，並予以同理回應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／劉晏廷

小安是1名國三學生，國中會考結束後，出現情緒低落、難以入睡、食量變小，還時常發脾氣。家長察覺後十分擔心，不知道該怎麼幫助孩子，也不確定這樣的情況是不是正常？

國中會考對孩子來說是一個重要的轉捩點，不只是成績，還包含對未來的不確定、與同儕比較的焦慮，以及對自我價值的懷疑，因此孩子出現心情低落、失眠、易怒或無力感，都是一種正常的壓力反應，需要時間消化與調整。

面對孩子情緒低落，家長最重要的是陪伴與理解，與其直接說「這有什麼好哭的！」或是急著安慰：「沒關係啦，你已經很棒了！」不如靜靜聽孩子說完心裡的想法，並給予同理性回應，例如：「我聽得出來你對這次考試真的很在意，感覺你好像有點失望，對嗎？」這樣可以幫助孩子感受到被理解，而不是被否定。

若有自我傷害等情形 應尋求協助

此外，家長可以協助孩子安排一些放鬆或轉換心情的活動，例如：和朋友出遊、從事喜歡的運動、閱讀、追劇等，讓情緒有出口。家長也可以與孩子一起討論未來的選擇，與孩子一同面對孩子心中的不安，可以試著告訴孩子「我們一起看討論結果，不管怎麼樣，我會跟你一起面對。」

如果孩子持續出現6個月以上的情緒低落、失眠、拒絕出門，或有自我傷害的言語與行為，就需要特別注意，這可能已經超出一般壓力反應的範疇。此時建議盡早尋求學校輔導老師、心理師或兒少精神科醫師的協助，幫助孩子釐清情緒、建立自我價值，避免問題惡化。

會考只是人生中的一站，不是終點。透過理解與支持，孩子會更有力量走向下一段旅程。

（作者為衛生福利部草屯療養院臨床心理師）

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