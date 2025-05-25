有效陳述病史 醫病合作有助診斷

▲就診前，若能先整理病史、重點記下甚至書面備份，與醫師分享，將大幅提升診療效率，有助早日找出病因、獲得妥善治療。（照片提供／彰化基督教醫院）

文／羅敏智

病人就診時，常因緊張而無法清楚表達病情，或症狀繁多、不知從何說起。因此就醫前，事先做好準備，可以在就醫時，更有條理地陳述病史，讓醫師更快掌握病情，做出正確診斷。

詳述發病經過 具體描述症狀

首先，請思考「這次最想解決的問題是什麼？」即主訴。若有多個症狀，建議先挑選最困擾的1-2項與醫師討論。若擔心遺漏其他症狀，可於主訴說明後補充：「另外還有些不確定是否相關的症狀，請醫師評估是否需當次處理或留待下次討論。」

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發病經過是診斷關鍵，包括：症狀何時開始、發作速度（如瞬間發生或逐漸出現）、發作當時在做什麼、有無特殊誘因（如激烈運動、情緒波動、性生活等）。例如突如其來的爆炸性頭痛，可能是腦動脈瘤破裂；睡姿不當導致神經壓迫，也可能引起手麻、垂手。病程發展亦重要，如症狀持續惡化、改善或穩定，有助判斷病灶性質。

描述症狀時，請盡量具體，例如是刺痛、麻木還是灼熱？持續還是陣發？是否伴隨無力、步態不穩、排尿困難等？疼痛可用0-10分評估其嚴重程度，並說明影響生活的程度及藥物是否有效。

神經科醫師問診詳盡，是為釐清病灶位置、性質與病因。診斷常需配合問診與神經學檢查（如敲診、肌力測試），並非所有狀況都需影像檢查。部分疾病如偏頭痛，往往靠病史判斷，檢查僅用於排除其他病變。

先整理病史 或書面記下重點

醫師詢問職業、生活習慣、婚姻史等，並非探隱私，而是這些因素與神經疾病息息相關。例如長時間打字或滑手機易導致手腕神經壓迫，某些中毒性或遺傳性神經病也與生活方式或家族背景有關。

就診前，若能先整理病史、重點記下甚至書面備份，與醫師分享，將大幅提升診療效率，有助早日找出病因、獲得妥善治療。

（作者為彰化基督教醫院神經醫學部主治醫師）

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