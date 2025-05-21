逾9成民眾鼻中膈彎曲 長期鼻塞勿輕忽

▲沈至軒醫師提醒，若有長期鼻塞、呼吸不順等問題，應立即由專科醫師檢查診斷。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

▲沈至軒醫師表示，長期鼻塞、呼吸不順，可能與下鼻甲與鼻中膈的異常變化有關，應盡早診斷治療。 （記者劉婉君攝）

48歲男子長期鼻塞、嚴重打鼾，影響到睡眠及日常生活品質，就醫後經內視鏡檢查，確診為鼻中膈彎曲併鼻甲肥大，鼻阻力亦呈現高阻力，因藥物治療改善有限，在接受微創鼻中膈鼻道成型手術治療後，鼻塞、打鼾、注意力不集中等症狀均獲得改善。

彎曲度大 恐呼吸困難

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒表示，下鼻甲與鼻中膈是鼻腔內的2大重要結構，許多人長期鼻塞、呼吸不順，卻誤以為只是感冒或過敏所致，事實上，這些症狀可能與下鼻甲與鼻中膈的異常變化有關，若未及早處理，恐影響日常生活與睡眠品質。

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沈至軒說，下鼻甲是負責過濾空氣與調節氣流的重要構造，遭受空氣污染、過敏原或長期抽菸等外在刺激時，易發炎腫脹，導致下鼻甲肥大，進而引發持續性鼻塞。而鼻中膈是位於兩側鼻孔之間的隔板，理應處在中線位置，但其實有超過9成民眾，存在不同程度的鼻中膈彎曲，如果彎曲程度過高，將壓迫鼻腔空間，導致單側或雙側鼻塞、呼吸困難等。

病人因嚴重鼻塞被迫用嘴巴呼吸，長期下來，不僅早上起床會感到口乾舌燥、喉嚨不適，白天還可能出現頭暈、注意力不集中、頭痛等情況，甚至口臭，並影響嗅覺與味覺的敏銳度，若合併打鼾或睡眠中斷等睡眠障礙，情況恐怕會更加惡化。鼻腔狹窄也會使鼻黏膜因空氣流速加快，而變得乾燥脆弱，進而引發鼻出血，甚至鼻竇炎等感染。

藥物效果有限 需手術處理

沈至軒建議，初期可透過改善環境、鼻盥洗、類固醇鼻噴劑、抗組織胺藥物等方式緩解鼻塞症狀。但若是過敏體質或長期暴露於空污環境，藥物的效果恐怕有限，一旦發展為慢性肥厚性鼻炎，建議手術改善，若鼻塞源於鼻中膈彎曲，則僅能透過手術處理。若有長期鼻塞、呼吸不順等問題，應立即由專科醫師檢查，診斷病灶，找到最適合的治療方式。

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