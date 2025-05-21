自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

逾9成民眾鼻中膈彎曲 長期鼻塞勿輕忽

2025/05/21 05:30
逾9成民眾鼻中膈彎曲 長期鼻塞勿輕忽

▲沈至軒醫師提醒，若有長期鼻塞、呼吸不順等問題，應立即由專科醫師檢查診斷。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

逾9成民眾鼻中膈彎曲 長期鼻塞勿輕忽

▲沈至軒醫師表示，長期鼻塞、呼吸不順，可能與下鼻甲與鼻中膈的異常變化有關，應盡早診斷治療。 （記者劉婉君攝）

48歲男子長期鼻塞、嚴重打鼾，影響到睡眠及日常生活品質，就醫後經內視鏡檢查，確診為鼻中膈彎曲併鼻甲肥大，鼻阻力亦呈現高阻力，因藥物治療改善有限，在接受微創鼻中膈鼻道成型手術治療後，鼻塞、打鼾、注意力不集中等症狀均獲得改善。

彎曲度大 恐呼吸困難

奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒表示，下鼻甲與鼻中膈是鼻腔內的2大重要結構，許多人長期鼻塞、呼吸不順，卻誤以為只是感冒或過敏所致，事實上，這些症狀可能與下鼻甲與鼻中膈的異常變化有關，若未及早處理，恐影響日常生活與睡眠品質。

沈至軒說，下鼻甲是負責過濾空氣與調節氣流的重要構造，遭受空氣污染、過敏原或長期抽菸等外在刺激時，易發炎腫脹，導致下鼻甲肥大，進而引發持續性鼻塞。而鼻中膈是位於兩側鼻孔之間的隔板，理應處在中線位置，但其實有超過9成民眾，存在不同程度的鼻中膈彎曲，如果彎曲程度過高，將壓迫鼻腔空間，導致單側或雙側鼻塞、呼吸困難等。

病人因嚴重鼻塞被迫用嘴巴呼吸，長期下來，不僅早上起床會感到口乾舌燥、喉嚨不適，白天還可能出現頭暈、注意力不集中、頭痛等情況，甚至口臭，並影響嗅覺與味覺的敏銳度，若合併打鼾或睡眠中斷等睡眠障礙，情況恐怕會更加惡化。鼻腔狹窄也會使鼻黏膜因空氣流速加快，而變得乾燥脆弱，進而引發鼻出血，甚至鼻竇炎等感染。

藥物效果有限 需手術處理

沈至軒建議，初期可透過改善環境、鼻盥洗、類固醇鼻噴劑、抗組織胺藥物等方式緩解鼻塞症狀。但若是過敏體質或長期暴露於空污環境，藥物的效果恐怕有限，一旦發展為慢性肥厚性鼻炎，建議手術改善，若鼻塞源於鼻中膈彎曲，則僅能透過手術處理。若有長期鼻塞、呼吸不順等問題，應立即由專科醫師檢查，診斷病灶，找到最適合的治療方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中