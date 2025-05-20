手機、電腦看整天 當心頸因性頭痛上身

▲頸因性頭痛可透過中醫針灸，搭配姿勢改變與運動，能有效緩解頭痛；圖為情境照，圖中患者與本文無關。 （台南市立醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

▲長時間且姿勢不良使用3C產品，導致肩頸僵硬、頭痛，可能是頸因性頭痛上身；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（台南市立醫院提供）

51歲林先生長年做辦公室管理工作，因久坐導致肩頸僵硬；近半年頻繁出現後腦與頸部疼痛，伴隨頭暈、耳鳴，嚴重影響生活。曾接受西醫治療、服用肌肉鬆弛劑，但症狀未改善，轉求診中醫，接受針灸與整體調理，緩解長期困擾的頸因性頭痛症狀。

台南市立醫院中醫師翁瑞陽指出，現代人長時間久坐及不良姿勢習慣的增加，頸因性頭痛（Cervicogenic Headache）成為越來越常見的健康問題。林先生就醫時，他的肩頸肌肉緊繃、氣血運行不暢，導致頭痛反覆發作。這類頭痛多與頸部結構失衡有關，需調整肩頸與背部整體張力分布，才能真正改善症狀，治療採用針灸為主，輔以鬆解肌肉與氣血調理，治療期程約4週。

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中醫針灸為主 輔以整體調理

治療後，林先生的頭痛頻率與強度明顯下降，後腦疼痛減輕約7成，頭暈與頸部僵硬也獲得顯著改善。翁瑞陽提醒患者注意日常姿勢，避免久坐，造成症狀再度發作。

翁瑞陽表示，頸因性頭痛常被誤診為其他類型的頭痛，若能及早正確診斷，並搭配中醫療法，針灸、拔罐、推拿等多管齊下，不僅可有效緩解疼痛，還能調理體質，促進整體健康。從日常生活調整姿勢，避免長時間低頭滑手機或維持同一姿勢；適度運動、簡單的肩頸放鬆操或游泳，有助促進血液循環與放鬆肌肉。頭痛不是單一病因所致，若有頑固性或持續性疼痛，應尋求專業醫療評估，才能遠離慢性頭痛困擾，重獲輕鬆自在的生活品質。

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