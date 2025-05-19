腸病毒拉警報 勤洗手、少去公共場所

▲勤洗手有助於防範腸病毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／陳佩君

近來診間經常遇到家長詢問：「醫師，我家寶貝是不是得了腸病毒？如果確診腸病毒該怎麼辦？」「學校因為腸病毒感染而停課，所以帶孩子來檢查。」隨著天氣逐漸炎熱，喜好高溫的腸病毒開始蠢蠢欲動。

所謂腸病毒，其實是一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒71型等。台灣全年都有感染個案，而4到9月則為主要流行期。腸病毒可以引起許多疾病，從無症狀的感染，到疱疹性咽峽炎、手足口病、甚至腦膜炎腦炎、心肌炎等，皆可能由不同型別的腸病毒所引發。

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疱疹性咽峽炎、手足口病為主

一般我們通稱的腸病毒感染，以疱疹性咽峽炎和手足口病為主，它們的症狀很類似。疱疹性咽峽炎主要由A族克沙奇病毒引起，臨床表現為發燒、嘔吐、咽峽出現小水泡或潰瘍，病程約4至6天；手足口病則由A族克沙奇病毒及腸病毒71型引起，除了發燒、嘔吐及咽峽出現小水泡或潰瘍外，身上還會有疹子、水泡，以四肢的手掌、腳掌、手指、腳趾、臀部為多，病程約7至10天。

71型、克沙奇易引發重症

至於大家最害怕的腸病毒重症，其主要元凶為腸病毒71型，其次是克沙奇病毒，幼童是感染併發重症及死亡的高危險群，需要特別留意。重症的表現多半在神經系統，因此病童若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆，一定要立即就醫治療。

在臨床照顧上，除了仔細觀察病童是否出現重症跡象，支持療法也很重要，由於患者的喉部不適，可能影響進食，應儘量給予好吞嚥、避免過燙的食物，同時注意水分補充，可以用電解水、消炎止痛藥物或噴劑等，來幫助病童緩解不適。

另外，腸病毒的傳染性極強，可經由腸胃道、呼吸道或接觸傳染，潛伏期2至10天，通常以發病後1週內的傳染力最強。因此，家中若有成員感染腸病毒，要確實做好隔離，尤其是孕婦、新生兒及幼童，平常多洗手，養成良好的個人衛生習慣，學齡兒童則應避免上學及出入人多擁擠的公共場所。

（作者為永和耕莘醫院小兒科醫師）

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