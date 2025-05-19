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健康 > 抗老養生 > 運動復健

落枕轉頭困難 提肩胛肌誘發疼痛

2025/05/19 05:30

▲圖1：提肩胛肌的位置。（照片提供／徐幼鈞）

▲圖1：提肩胛肌的位置。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

黃先生月底有１件大專案要完成，近日除了使用電腦時間變多外，在龐大壓力干擾下，睡眠品質極差。日前起床，轉頭要關掉鬧鐘的瞬間，就發生「落枕」的現象，右後頸十分疼痛，左右轉頭困難。由於已經壓力大到胃痛，在服用口服消炎藥後反而更難以承受，進而影響上班效率，只好前來就診。

醫師觸診發現上斜方肌和提肩胛肌位置（圖1）會誘發疼痛，如果先按住提肩胛肌，並讓病人轉頭，角度便可以增加。超音波檢查可見患側的上述肌肉皆發炎腫脹，尤以提肩胛肌更為嚴重。

長期姿勢不良發炎腫脹

提肩胛肌起始點在第1-4節頸椎橫突，連接到肩胛骨內上側，與頸椎後仰、側彎有關，可偕同上斜方肌進行聳肩動作。如果低頭姿勢過久、習慣性聳肩、枕頭太高、睡眠品質差、天氣太冷而肩頸肌肉僵硬、長時間扭頭看電腦螢幕，會讓提肩胛肌呈現過度伸展狀態。接著相對容易因瞬間頸椎扭轉、仰頭而拉傷，造成周圍肌肉一起急性發炎。

傳統儀器治療以熱敷、電療、雷射為主，對於症狀較輕者能很快緩解。此外，相應的消炎止痛藥與肌肉鬆弛劑亦能有不錯療效。但如果像黃先生一樣有較複雜的因素干擾，可考慮超音波導引注射治療去精準定位病灶區域，更為立竿見影。

對於急性劇痛者，適當的類固醇類藥物反應最為迅速，但若已出現裂傷乃至慢性損傷所致纖維化的現象，應改用增生治療、高濃度血小板血漿（PRP）治療；對於害怕注射的病人，震波的療效亦卓著，也可以搭配徒手治療與運動訓練。

居家運動降低復發

倘若肩胛骨穩定度不佳，連接於肩胛骨到頸椎的提肩胛肌也會過度緊繃，需鍛鍊下斜方肌、菱形肌和下方核心肌群。對於辦公室族群，也可以居家運動（圖2），採取趴姿、雙上臂呈現45度，將雙手拇指離地上抬來鍛鍊下斜方肌，進而減少提肩胛肌代償，將能降低日後復發的機率。

（作者為順新復健科診所院長）

▲圖2：鍛鍊下斜方肌，減少提肩胛肌代償。（照片提供／徐幼鈞）

▲圖2：鍛鍊下斜方肌，減少提肩胛肌代償。（照片提供／徐幼鈞）

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