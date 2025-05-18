篩檢前3件事 安心做子宮頸抹片

▲設有婦科門診的各級醫療院所基本上都可以實施子宮頸抹片檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／丁筠

今年起，政府擴大癌症篩檢範圍，除以往30歲以上女性每年補助1次，新增25-29歲每3年1次的子宮頸抹片篩檢，及當年度年滿35、45及65歲婦女的人類乳突病毒檢查。

不少女性在第一次接受抹片檢查，會有一些疑問，因此將常見疑問做整理，並解答。

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Q：我該去哪裡做抹片檢查？住家附近沒有婦產科診所怎麼辦？

A：設有婦科門診的各級醫療院所基本上都可以實施子宮頸抹片檢查。如所在區域缺乏婦科門診，部分地區衛生所也會定期舉辦包含子抹、乳房攝影等社區健檢活動，可諮詢當地衛生所。

Q：為什麼做抹片要穿著寬鬆衣物？是否有其他穿著上的要求？

A：抹片時，會要求患者於上內診台前，去除下身衣物（包含內外褲）。若覺得褲裝穿脫不便，建議穿著寬鬆裙裝前往。部分門診或健檢單位備有檢查裙，如有需求，可於檢查前詢問醫護人員。

Q：拋棄式鴨嘴跟一般鴨嘴有什麼區別？一定要用拋棄式的嗎？

A：拋棄式鴨嘴為塑膠材質，一次性使用，而傳統金屬製鴨嘴則會消毒後，重新使用。原則上兩者並無衛生清潔方面的差異，但如仍希望使用拋棄式鴨嘴，或不習慣金屬鴨嘴較為冰冷的材質特性，可詢問欲前往檢查的院所是否備有拋棄式鴨嘴。但是拋棄式鴨嘴為自費品項，患者需自費。

（作者為彰化基督教醫院婦產部生殖醫學科研究醫師）

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