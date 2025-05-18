青光眼術後護視力 中醫針藥顧眼壓

▲治療青光眼的穴位；圖中人物非本文患者。（照片提供／曾胤豪、姜智釗）

文／曾胤豪、姜智釗

28歲鄭先生從小因眼壓過高被診斷隅角開放性青光眼，長期點降眼壓眼藥水。但過去1年，眼壓失控，左眼更出現視野模糊，陸續接受雷射治療和小樑網切除手術，卻無法有效降低眼壓，因而接受濾過管手術，這次他同時尋求中醫幫忙。

青光眼會傷害視神經，而非僅是眼壓升高，它是全球僅次於白內障的第二大失明病因。隅角開放性青光眼病人初期往往沒有明顯症狀，但視網膜神經節細胞的軸突逐漸喪失功能，視野也開始出現缺損，如果沒有及時治療，最終將導致永久視力喪失。

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在台灣，青光眼患者超過30萬人，其危險因子包括老化、糖尿病、高度近視、家族遺傳，以及心血管疾病，而近年研究發現，青光眼有年輕化趨勢，推測與長時間使用數位科技產品相關。

中醫典籍中對「青盲」、「青風內障」與「高風內障」的記載，與現代醫學的青光眼臨床症狀類似。

根據鄭先生的四診情形，首先以針灸為主要治療，選取頭部的攢竹、太陽、四白、風池、和翳明，以及下肢的腎關、光明、和太衝，以疏通頭目和調和肝腎，緩解術後的眼周腫脹和異物乾澀感。待手術結果穩定，後續為其開立加味逍遙散、杞菊地黃丸、丹蔘、川芎等方藥加減，進一步疏肝補腎，活血通絡，幫助眼部氣血循環與組織修復，有利控制眼壓。

戒掉高糖高鹽高脂 減少酒精咖啡因

此外，鄭先生不再以高糖、高鹽、高脂、海鮮、酒精和咖啡因的飲食面對工作壓力，改以多吃能夠抗氧化的蔬果，並開始規律低強度運動，但避免屏氣與過度用力，同時努力保持充足休息與情緒穩定。

中醫針藥協助，加上生活型態調整，鄭先生術後恢復順利，眼壓維持穩定，身心漸趨平衡，重新走回清晰的人生道路。

（作者皆為桃園市楊梅區埔心風澤中醫診所醫師）

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