深層靜脈阻塞 上班族走路腿就腫還發紫

▲圖2：髂靜脈完全阻塞導致側支循環代償（左圖）；術後3個月左腿腫脹明顯改善、恢復正常（右圖）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲左大腿腫脹與瘀青現象，是髂靜脈阻塞導致靜脈壓力過高的表現。（照片提供／蔡承根）

50歲林小姐是上班族。平時不太運動，但身體狀況還算穩定。最近幾個月，她開始發現只要走路久一點、爬個樓梯，左大腿就會漸漸發脹、變重及容易瘀青，甚至有點隱隱作痛，繼續走下去，腳還會出現明顯腫脹（圖1）。

奇怪的是，每次只要坐下休息或抬高雙腿，症狀就會慢慢緩解。她以為是姿勢不良或坐骨神經壓到，於是看了骨科、神經科，也做了復健，卻始終無法改善。

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直到她輾轉來到血管外科，安排靜脈超音波與血流檢查，才終於找出真正的原因，她的左側髂靜脈在骨盆深處，早已慢性阻塞了。這是一種罕見卻真實存在的疾病，叫做靜脈跛行。

骨盆深處左側髂靜脈慢性阻塞

當我們聽到「跛行」，很多人第一時間會聯想到動脈阻塞或神經壓迫。但其實靜脈也會造成跛行。當深層靜脈（尤其是髂靜脈）出現阻塞，血液無法順利從腿部回流心臟，運動時靜脈壓力會飆升，造成以下症狀：

●大腿或小腿沉重、脹痛、發紫。

●單側症狀明顯（尤其是左側）。

●抬腿或休息後可緩解。

●與走路、活動量增加有關。

常見於曾有靜脈血栓（DVT）或骨盆血管被壓迫的人，但早期很難被察覺。

要辨別「靜脈跛行」，得先排除另外2種常見的跛行：

●動脈跛行：來自動脈硬化，走路後小腿痠痛，休息後緩解。常見於「三高」、抽菸病史者。

●神經性跛行：如椎間盤突出造成的神經壓迫，伴隨腰痠、腳麻，彎腰或坐下會改善。

●靜脈跛行：血液回流受阻，造成下肢壓力堆積，產生沉重、變色與脹痛感，與站久、走路有關。

不僅神經或動脈會出問題

若你的症狀發生在大腿或骨盆區、伴隨發紫、抬腿後改善，又查不出神經或動脈問題，就該懷疑是靜脈跛行。

林小姐經檢查確認是左側髂靜脈阻塞，現在只需接受一種微創的血管內支架置放術，3個月後回診，林小姐的症狀幾乎完全消失，走路輕鬆不再腿脹發紫及回復正常大小（圖2），她開心地說：「原來是血管在塞車，現在終於通暢了！」

（作者為義大癌治療及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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