北宋御醫治不好 文豪歐陽修腹瀉日拉十多次 中草藥「車前子」神救援

▲車前子是車前草的種子。（照片提供／林美蓉）

文／林美蓉

▲車前草是台灣路邊常見的野草。（照片提供／林美蓉）

北宋的大文學家歐陽修，年輕時曾在朝廷擔任要職。有一回突然嚴重腹瀉一天十幾次，連續幾天下來頭暈腳軟，沒法上朝。告假多天結果讓皇上也知道他生了病，於是派了太醫來幫他診病。太醫奉旨而來，知道是皇上愛卿，戰戰兢兢使用最好的藥。不料歐陽修一邊吃藥，一邊卻還是繼續水瀉，一點也不見好轉。

歐陽夫人忍不住到坊間想辦法，一位藥房大夫聽她敘述病狀後，就給了她1包藥，只要3文錢，還保證有效。

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歐陽夫人帶藥回家，歐陽修卻不肯吃，認為最好最貴的藥吃了都沒效，何況這3文錢的藥？歐陽夫人只好偷偷加到稀粥裡讓他吃，沒想到歐陽修竟然真的很快好起來。原來藥房給她的藥是單一味車前子磨的粉，就是要配著米湯吃下最有效。

配米湯吃下 瀉痢方止

車前子是台灣路邊一種常見的野草「車前草」的種子，其葉子可以治療熱性的吐血、流鼻血，甚至尿道發炎的尿血﹔而車前子則是專能利水，《本草綱目》說它「利小便而不走氣」。所以治腎陽不振而小便不順暢的「濟生腎氣丸」用它，治濕熱內閉而大小便不通的「八正散」也用它。

腹瀉的病因很多，治療方向也南轅北轍，歐陽修用車前子才見效，可見他腹瀉的原因，是水濕損傷了腸胃運化的功能，水和穀進到肚子裡就混在一起無法消化，直到車前子跟著能和胃氣的米湯進去，把水利出來，腹中食物瀝乾了才能被消化，瀉痢方止。而那位藥房大夫之所以那麼有把握，恐怕當時正是暑濕邪很重的節氣，同樣病症的人已經治很多了！

中藥的療效在對症不在稀貴，而對症需透過醫師診斷，切不可自行用藥！

（作者為新莊慶安居中醫診所醫師）

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