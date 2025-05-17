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語言遲緩兒早療 5大技巧讓家長事半功倍

2025/05/17 05:30
語言遲緩兒早療 5大技巧讓家長事半功倍

▲在遊戲中學習語言，不僅有趣，還能強化語言學習的效果；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／高苡方）

文／高苡方

語言遲緩兒早療 5大技巧讓家長事半功倍

▲透過共讀，孩子能接觸到更豐富的語彙與句型，對語言理解或是口語表達皆有助益；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／高苡方）

霏霏（化名）今年3歲，因語言發展遲緩，媽媽帶著她每天到不同的醫療院所接受早期療育服務，經年累月下來，母女倆早已疲憊不堪。某天下課後，媽媽帶著接近崩潰的語氣向治療師提問：「治療師，我們接受療育這麼久，總覺得進步速度不如預期，有沒有什麼方法能快一點呢？」

答案是有的！關鍵在於療育之外，霏霏的生活環境、活動安排與家人之間的互動模式，是否有依照建議進行調整？如果媽媽每天帶著孩子四處療育，回家卻因為太累而忽略互動，那反而是本末倒置囉！我們可以適當調整一下療育和生活的比例。

◎家長可以透過5個小技巧，促進孩子語言能力

營造互動的語言環境

●營造豐富的語言環境

描述日常活動，幫助孩子理解並學習語言，豐富孩子的詞彙。例如，穿襪子時可以說：「今天來穿黃色的襪子。」

●善用提問並擴展語句

以開放式問題，鼓勵孩子思考與回答。例如，當孩子哭的時候，可以問：「妳怎麼了呢？」如果孩子回答：「好痛！」父母可擴展回答：「原來如此，妳跌倒好痛！」幫助孩子學習更完整的語句結構。

●互動與回應

孩子說話時，給予即時的回應與肯定，例如，當孩子指著杯子說：「水！」父母可以回應：「對，杯子裝水。」

遊戲、共讀學習語言

●遊戲中學習語言

透過遊戲自然的引導孩子學習語言。例如，在孩子騎乘玩具車時，家長可模仿加油站員工角色詢問：「您好，請問加什麼油？」「刷卡還是付現？」「需要載具或統編嗎？」讓孩子學習在日常生活中相對應場景會用到的詞彙與對話。

●親子共讀

透過閱讀故事書，孩子能接觸到更豐富的語彙與句型，對語言理解或是口語表達皆有助益。

親子互動是促進孩子語言發展的重要途徑，父母參與將為孩子打下堅實的語言基礎，進而在學業與社交方面獲得更多成功。

（作者為基隆長庚醫院語言治療科治療師）

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