思覺失調症結婚生子？ 醫：慎重考慮 依個案而定

▲規則服藥有助於思覺失調症患者控制病情；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／林進嘉

「醫師，我得了乳癌4期，我們阿華（化名）以後就多拜託你照顧了」。行醫30餘年，阿華的媽媽「託孤」神情，最令我難忘。

32歲的阿華是思覺失調症患者，20歲左右時發病，主要症狀是關係妄想和被害妄想，對精神安定劑的反應不錯，好的時候可以在服務業上班。只是病識感不足，常想自行減藥。還好，她的媽媽病識感很強，會督促她規則服藥。所以，阿華從未嚴重到需要住院。只是有一天阿華的媽媽來門診，神情憔悴跟我說了上述的話。

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阿華就醫的10年間，除了常想減藥外，還有2件最令她媽媽困擾的事，分別是結婚，以及生小孩。阿華的媽媽一直反對，阿華卻很堅持，2人在診間爭論過多次。這也是思覺失調症患者和家屬很大的難題。

持續治療規律服藥 可正常工作

其實思覺失調症患者並沒有不能結婚，只是要很慎重考慮。因為這是慢性精神病，如果沒持續的治療，症狀常會復發惡化，對自己生活和身邊的人影響會很大。不過，像阿華對藥物反應好，有工作能力，如果遇到適合的對象，也不是不能組成家庭，但要坦白告訴對方自己生病與就醫狀況。後來應阿華要求，她的男朋友也陪同來診間數次，表示了解阿華（思覺失調症）病情，並願意陪伴、照顧阿華，阿華的媽媽才沒有堅持反對。

懷孕生子則是更大的困擾。除了擔心懷孕過程服藥對胎兒的影響、以及未來小孩的照顧外，其實更擔心的是遺傳問題。

思覺失調症發病原因相當的多元，研究上，也確實有家族聚集的現象，其中體質佔很大因素。但不是所有人都會發病。以美國研究資料，思覺失調症終生盛行率約1%，同卵雙胞胎中1人罹病，另1位罹病的機率也只有約50%，不是百分之百；父母一人有思覺失調症，其小孩得病的機率約10-12%。

發病有體質因素 但非絕對

這些數字告訴我們，思覺失調症有體質因素，但不是絕對。所以社會上有很多人有此體質、但沒有發病。這可能跟孕期營養、出生腦傷否、後續成長的壓力是其腦力能承受否有關。

後來阿華夫妻決定不生小孩，阿華的媽媽也鬆了一口氣。

（作者為屏東佑青醫院院長、奇美醫院精神科特約主治醫師）

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