6旬男尿尿分岔尿濕褲 檢查罹患尿道癌

▲民眾若發現血尿、尿道疼痛問題，應就醫檢查；圖為情境照。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲影像檢查發現，患者的尿道有腫瘤（箭頭處)，檢查出罹患尿道癌。 （記者張軒哲攝）

台中市1名60歲男子小便分岔，常尿濕褲子，甚至被工廠同事聞到尿騷味，困擾4個多月才到醫院就診。醫師檢查發現，男子的尿道口有0.5公分的腫瘤，腫瘤延伸長度至少4公分，因為壓迫到尿道，導致每次小便都分岔，後來採用尿道腫瘤刮除術，再搭配藥物治療。由於尿道癌容易復發，男子經追蹤後二度復發，手術後再治療，目前持續追蹤。

▲黃品叡醫師說明患者因尿尿分岔，檢查出罹患尿道癌。（記者張軒哲攝）

菸齡數十年 幸初期癌細胞沒轉移

台中大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者是1名工廠的工人，自述每次上廁所尿尿分岔的情形已4個多月，由於男性尿尿分岔很常見，患者也沒有其他泌尿道的疾病，沒有結石、血尿、尿不出來，進一步安排膀胱鏡檢查。

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黃品叡說，幫患者膀胱鏡檢查時，在距離尿道口2公分的地方，便發現0.5公分腫瘤，腫瘤延伸至少4公分。進一步追問，患者是老菸槍，菸齡數十年，但工作環境並沒有長期暴露於化學物質中，罹患尿道癌，確實比較罕見，還好發現得早，屬於癌症初期，癌細胞沒有轉移，採用尿道腫瘤刮除術再搭配化療。

黃品叡指出，患者在第1次術後進行化療後，隔了3個月再追蹤，沒想到再度復發，因此做第2次手術與化療。尿道癌症常見的症狀包括血尿、頻尿和尿急、尿道疼痛或灼熱感、腰部或下腹部疼痛、小便時感到疼痛或灼熱等，但該患者只有小便分岔，由於復發機率高，因此，視狀況以膀胱灌藥輔助，減少復發機率。

根據研究報告文獻指出，有長期抽菸習慣者的人，比沒有抽菸的罹患尿道癌的風險更高，因為香菸內的焦油成分，容易使人體引發多種癌症。黃品叡建議患者，戒掉抽菸的習慣，減少癌症復發的機率。

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