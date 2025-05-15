學前聽力篩檢 守護兒童語言發展

▲圖1：左側中耳積水，箭頭所指處為耳膜後中耳積液之水平面。（照片提供／楊士維）

文／楊士維

▲圖2：右側中耳積水，箭頭所指處為耳膜後中耳積液之水平面。（照片提供／楊士維）

1名3歲多的幼兒因學前聽力篩檢結果異常，由家長帶至門診，擔心孩子是否有聽力障礙。經檢查後發現有中耳積水的情形（圖1、圖2），這是導致暫時性聽力下降的常見原因之一。不過進一步的檢查也發現，除了中耳積液所造成的傳導性問題之外，聽神經本身亦出現輕微的聽力下降。

學前聽力篩檢是針對3-4歲兒童所進行的免費檢查，由各縣市公共衛生系統負責執行。此項服務自民國84年開始推動，目的是在學齡前階段及早發現可能影響兒童語言與學習能力的聽力問題。檢查通常由公衛護理師攜帶純音聽力篩檢儀至幼兒園現場進行，讓孩子在熟悉的環境中接受初步篩檢。

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在臨床上，成人的正常聽力範圍通常定義為250赫茲至8000赫茲的頻率內，聽力閾值在0到25分貝之間。但對於6歲以下的兒童而言，標準則更加嚴格，聽力閾值應在15分貝以下才可視為正常。這是因為兒童正處於語言學習的關鍵時期，即使是輕微的聽力下降（16至25分貝）也可能影響他們對語音的接收與理解，進而對語言發展、注意力集中與社交互動產生長期影響。

對於這類輕度聽力損失的兒童，醫師會持續追蹤耳部狀況，並視情況考慮是否需進行藥物治療或手術介入，例如置放中耳通氣管以改善積液狀況。同時安排定期的聽力檢查，評估聽力是否穩定或有惡化的傾向。

早期發現早期介入 協助孩子健康成長

此外，也可安排語言評估協助評估孩子在語言理解與表達上的發展，必要時，提供早期介入的語言訓練。而學校老師與家長也應共同合作，調整學習環境，減少背景噪音，適當安排孩子的座位位置，並在家庭中營造豐富的語言互動氛圍，說話時使用清晰的發音與視覺提示，協助孩子理解語意。

即使聽力損失只是輕微，對幼兒的影響仍可能相當深遠。早期發現、早期介入，才能協助孩子在語言與學習的發展過程中不落人後，健康成長。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科醫師）

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