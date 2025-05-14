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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

肺結節變3公分 手術切除確診第一期肺腺癌

2025/05/14 05:30

▲醫療團隊採用「單一孔洞」達文西機器人手臂手術切除肺葉，傷口更少，也降低患者術後疼痛範圍。（記者陳建志翻攝）

▲醫療團隊採用「單一孔洞」達文西機器人手臂手術切除肺葉，傷口更少，也降低患者術後疼痛範圍。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

80歲李姓婦人10年前健檢發現右肺有小結節，當初建議追蹤即可，但近2年病灶逐漸擴大且組織實質化程度增加，醫師高度懷疑為惡性腫瘤；考量患者年齡及術後照顧，建議採用自費的單一孔洞達文西機器手臂進行肺葉切除手術，術後證實為第1期肺腺癌，無須服用標靶藥物或化療，讓患者鬆了一口氣。

單孔達文西手術 疼痛小恢復快

亞洲大學附屬醫院胸腔外科暨機器手臂指導醫師呂庭聿指出，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，長年高居台灣癌症之首；其中，「肺腺癌」是「非小細胞肺癌」中最常見的類型，患者往往不抽菸也可能得到肺腺癌，是女性最好發肺癌類型，一旦產生症狀往往已是第3或第4期，且擴散速度快、死亡率高。

呂庭聿表示，以患者為例，10年前就曾接受健康檢查，發現肺部有結節，但研判可能為良性，因此提醒每年都要追蹤，期間患者沒有任何身體不適症狀，但2年前發現結節逐漸長大，今年來院門診時已將近3公分，且組織也更為紮實，高度懷疑是惡性變化。

醫師擔心病情惡化建議盡快手術，但考量患者年歲已高，決定採用單一孔洞達文西機器人手臂進行肺葉切除手術，有別於一般多孔手術，單一孔洞不僅在外觀上較為美觀，也能降低患者術後疼痛程度，有助於盡早恢復行動、咳嗽及呼吸等日常功能，達文西機器手臂系統，藉由靈敏準確的機械手臂，則可提供穩定、高放大倍率手術視野。

呂庭聿提醒，造成肺癌的原因很多，包含菸害、空污、職場及居家環境暴露、家族病史等，建議具有肺癌風險因子的民眾，務必接受低劑量電腦斷層檢查，及早發現才能及早治療，若評估需手術，也應與醫師討論不同手術的優缺點，才能找出最適合的治療方式。

▲影像檢查顯示，患者的右肺的小結節，已逐漸長大成為肺腺癌（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

▲影像檢查顯示，患者的右肺的小結節，已逐漸長大成為肺腺癌（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

▲呂庭聿醫師提醒，具有肺癌危險因子的民眾，務必接受低劑量電腦斷層檢查，才能及早發現，及早治療。（記者陳建志攝）

▲呂庭聿醫師提醒，具有肺癌危險因子的民眾，務必接受低劑量電腦斷層檢查，才能及早發現，及早治療。（記者陳建志攝）

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