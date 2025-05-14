上週新冠就診增66％ 疾管署預警 6月攀高峰

▲疾管署預估新冠疫情將在6月進入高峰，呼籲民眾踴躍接種疫苗。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布上週新冠門急診就診9978人次，較前一週增加66%，已連續5週上升，且重症新增34例，年齡最小的是南部11個月大男嬰出現哮吼，死亡新增6例，預估6月進入高峰，呼籲民眾踴躍接種疫苗。

11月嬰重症 住院1週後改善

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新增新冠重症中，年齡最小的是未滿1歲男嬰，無特殊病史，未打新冠疫苗，5月初發燒，隔天到診所就醫診斷為感冒返家休養，但症狀不見改善，出現嚴重咳嗽、沙啞、呼吸喘及費力等情形，於是在首次就醫後3天再到診所診斷為哮吼建議轉急診，到急診時發現有低血氧、呼吸帶有喘鳴聲，收治於加護病房，經PCR檢測確診新冠併發重症，所幸經過治療，在住院1週後症狀改善已出院。

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林詠青指出，經疫調發現，男嬰同住家人有些輕微呼吸道症狀，已到診所就醫治療痊癒，並未檢驗是否感染新冠。提醒目前新冠感染不少是輕症或無症狀，家中若有嬰幼兒，要注意是否出現發燒超過48小時、喘或呼吸困難、意識不清、皮膚或嘴唇發紫、無法進食、尿量減少等警示徵兆。

今年已237例重症 9成未打疫苗

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，今年新冠重症累計237例，其中43例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，9成以上未接種本季新冠JN.1疫苗。

疾管署副署長羅一鈞說明，今年新冠上升時間點比去年稍微早一點，去年高峰落在7月初，當週就診13.4萬人次，今年預估6月達高峰，屆時就診量待觀察。

羅一鈞也提到，上週新冠JN.1疫苗接種1萬0400人次，為近2個月以來單週最高，顯示打氣提升。目前新冠JN.1疫苗累計接種209.9萬人次，全國接種率8.75%，呼籲民眾儘速施打，已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者等高風險對象，應再接種第2劑提升保護力。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明新冠重症個案。（記者林惠琴攝）

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